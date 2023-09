Köln -Unfassbare Szene in der Türkei: Zwei Spieler der Reserve des Süper-Lig-Klub Buyuksehir Gaziantepspor haben in einem Ligaspiel für eine kurioses Eigentor gesorgt. Weil ein Teamkollege seinem Towart nach einem gehaltenen Elfmeter gratulieren will, verursacht dieser ein unglaubliches Eigentor.

Nach dem gehaltenen Elfmeter freute sich der Kapitän der Mannschaft so sehr, dass er seinen Torwart etwas ungestüm umarmte. Dieser lies dabei den Ball fallen und konnte das Leder erst hinter der Linie wieder aufnehmen. Zwar versuchte er unauffällig die Kugel nach vorne zu schießen, der Schiedsrichter hatte jedoch alles mitbekommen und entschied gnadenlos auf Tor.

Während der Torwart und seine Mitspieler völlig fassungslos auf dem Platz rumstanden, konnte der Gegner sein Glück kaum fassen.