Konya -Es brauchte die Nato, damit er seinen Job erfüllen kann – das ist für einen Nato-kritischen Linken-Abgeordneten an sich schon problematisch. „Aber das war halt der politische Deal“, sagt Alexander Neu, Linken-Obmann im Verteidigungsausschuss des Bundestags, am Freitagnachmittag.

Ein Besuch deutscher Abgeordneten auf dem Bundeswehrstützpunkt im türkischen Konya war an diesem Tag nach langer Wartezeit nur möglich, weil das Militärbündnis, zu dem die Türkei so gehört wie Deutschland, ihn organisiert und begleitet hat.

Für Neu kam hinzu, dass vorab nicht ausgemacht war, ob er in der Türkei nicht womöglich verhaftet oder drangsaliert wird. Frühere Besuche des Verteidigungsausschusses in Konya hatte die Türkei auch seinetwegen nicht zugelassen: Neu hatte infrage gestellt, ob man die Aktivitäten der PKK als Terrorismus bezeichnen müsse. Die türkische Seite hatte deshalb auch vor dieser Reise gegen seine Teilnahme interveniert.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), hatte mit einer Absage der Reise gedroht, sollte einzelnen Abgeordneten die Mitreise verweigert werden.

Keine besondere Überwachung

Im Rahmen des bei Militärbesuchen Üblichen habe man sich auf dem Stützpunkt frei bewegen können, sagte Neu dieser Zeitung nach dem Besuch. Das Gespräch mit den türkischen Standortkommandeuren habe er als konstruktiv empfunden. Inhaltlich sei es – auch im Austausch mit den Soldaten – nie um deutsch-türkische Politik gegangen, sondern allein um den konkreten Einsatz, die Aufklärungsflüge der Bundeswehr-Awacs. Auch er selbst habe sich nicht besonders überwacht oder eingeschüchtert gefühlt, so Neu. Allerdings sei eben auch die Vize-Generalsekretärin der Nato, die US-Amerikanerin Rose Gottemoeller, die ganze Zeit dabei gewesen. „Klar ist, dass das kein Modell auf Dauer sein kann“, betont Neu. „Sonst würden wir unsere Kontroll- und Organisationsfunktion aufgeben.“

Insgesamt hatten sieben Bundestagsabgeordnete teilgenommen – nach monatelangem Hin und Her. Im Juli war die Reise von der Türkei mit Verweis auf die verschlechterten deutsch-türkischen Beziehungen abgesagt worden. Als Kompromiss war die Reise nicht als Parlamentarierreise, sondern als Nato-Termin deklariert worden. Dadurch verlagerte sich auch der Startpunkt der Reise: Abflug war nicht in Berlin, sondern in Brüssel.

Kritik von Seiten der Linken

Alexander Neu befand sich deshalb in einer Zwickmühle: Die Reisebedingungen findet seine Partei inakzeptabel. Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen sprach von einem „Diktat des türkischen Präsidenten“ Erdogan und warnte vor einem Kotau. Auch Neu kritisierte vorab, Bundesregierung und Bundestag hätten „mit gesenktem Haupt die Konditionen der türkischen Seite akzeptiert“. Er sei aber dabei, „um Flagge zu zeigen.“

Auch der Grünen-Abgeordnete Tobias Lindner sagte, das Besuchsrecht von Abgeordneten bei deutschen Soldaten sei nicht verhandelbar.

Zuversichtlicher zeigte sich SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold. Die Reise sei ein erster Schritt. „Das nimmt Druck aus dem Kessel“, sagte Arnold im Deutschlandfunk. Entscheidend sei, dass vor der in diesem Jahr anstehenden Mandatsverlängerung klar geregelt werde, dass die Parlamentarier auch künftig reisen dürften. Eine Reise unter Nato-Flagge sei kein Problem. „Für uns Abgeordnete ist ja die Wirkung des Besuchs kein anderer. Wir sind dort, wir können mit den Soldaten reden.“ Ähnlich klang der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Henning Otte: „Am Ende zählt das Ergebnis.“

Der Besuch war ein reiner Truppenbesuch, Gespräche mit türkischen Abgeordneten waren nicht vorgesehen. Von Konya aus fliegt die Nato Aufklärungsflüge über Syrien und Irak. Die Bundeswehr unterstützt dies mit fünf bis 15 Soldaten.

Die Türkei hat auch den Besuch der Bundestagsabgeordneten bei deutschen Soldaten in Incirlik untersagt. Die Soldaten werden daher nach Jordanien verlegt.