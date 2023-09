Dortmund -Der rasante Umbau von Borussia Dortmund geht weiter: 17 Tage nach der Niederlage im DFB-Pokal-Finale gegen Bayern München (3:4 i.E.) hat der BVB schon den fünften Zugang für die kommende Saison verpflichtet. Der türkische Nationalspieler Emre Mor (18) unterschrieb am Dienstag seinen Fünfjahresvertrag.

Als Ablöse sollen laut Informationen des "kicker" knapp 10 Millionen Euro geflossen sein.

Der Offensivspieler vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland hatte dafür seine EM-Vorbereitung unterbrochen. „Emre Mor ist ein hoch veranlagter und in der Offensive vielseitig einsetzbarer junger Spieler mit riesigem Entwicklungspotenzial“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Der Spieler selbst nannte die Borussia einen „großartigen Klub in Europa mit einzigartigen Fans. Ich freue mich riesig auf die neuen Mannschaftskollegen und kann den Saisonstart sowie mein erstes Spiel für die Borussia kaum mehr abwarten.“

Transfer von Guerreiro steht bevor

Mor hat in der dänischen Superligaen in der vergangenen Saison in 13 Einsätzen (zwei Tore, zwei Vorlagen) auf sich aufmerksam gemacht. Zuvor hatten bereits Mittelfeldspieler Sebastian Rode (Bayern München), Innenverteidiger Marc Bartra (FC Barcelona), Mittelfeldspieler Mikel Merino (CA Osasuna) und Offensivspieler Ousmane Dembelé (Stade Rennes) unterschrieben.

Der Transfer von Raphael Guerreiro (FC Lorient) steht kurz vor dem Abschluss. Verlassen haben den Verein bisher Kapitän Mats Hummels (Bayern München) und Ilkay Gündogan (Manchester City). (sid)