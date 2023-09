Soll ich – oder soll ich nicht? Mit den Zehenspitzen an der Kante eines zehn Meter Bretts, können nur wenige dieser Frage entweichen. Filmemachern aus Schweden ist es gelungen, in einem 16 Minuten langen Video aufzuzeichnen, wie Menschen kurz vor dem möglichen Sprung reagieren.

Die einen können ihre Angst überwinden, die anderen suchen die Leiter zurück zum sicheren Boden. „Wir wollten zeigen, wie Menschen, die zweifeln, sich in einer schwierigen Situation verhalten“, erklären Projektleiter Maximilien van Aertryck und Axel Danielson in der New York Times ihr Film-Experiment.

Nicht alle sind gesprungen

Über eine Anzeige im Netz fanden sie 67 Menschen, die noch nie zuvor von einem 10-Meter-Turm gesprungen waren. Jeder bekam eine Aufwandsentschädigung von etwa 28 Euro. Ob sie sprangen oder nicht, war dabei zweitrangig. Es ging vielmehr darum, die Gefühle und den inneren Kampf der Menschen zu dokumentieren. Sechs Kameras und mehrere Mikrofone fingen die Momente des Zweifelns ein.

70 Prozent der Teilnehmer konnten sich zu einem Sprung überwinden. Dabei werden die Protagonisten und auch der Zuschauer Zeugen eines Nerven-Spektakels. (sf)