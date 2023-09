Köln -Gut ein halbes Jahr nach dem Beziehungsaus hat sich Lilly Becker öffentlich zu ihrem Ex-Mann Boris Becker geäußert. Beim RTL-Jahresrückblick „2018! Menschen, Bilder, Emotionen“, die Günther Jauch wie immer moderierte, war der Auftritt der 42-Jährigen einer der Höhepunkte.



Gleich zu Beginn wurde das Ex-Model emotional – dabei ging es gar nicht um ihren Ex. In einem Video sprach Lilly unter Tränen über ihre kürzlich gestorbene Großmutter: „Ich habe die wichtigste Person meines Lebens verloren.“



Lilly Becker und ihr Mann Boris lassen sich scheiden. Getty

13 Jahre waren Boris Becker und Lilly Becker ein Paar

Anschließend drehte sich alles um ihre Beziehung zum größten deutschen Tennishelden. 13 Jahre waren sie ein Paar, waren seit 2009 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn.



Mehrere Krisen hat das Paar durchgestanden. Unter anderem das öffentlich gewordene Insolvenzverfahren gegen den Wahl-Londoner. Doch Lilly hielt zu ihrem Mann, verteidigte ihn in der Öffentlichkeit gegen alle Widrigkeiten. Diese Zeiten sind nun vorbei.



Boris Becker (l.) und seine Frau Lilly beim RTL-„Paarduell“ 2016 dpa

Lilly Becker über Boris Becker „maßlos enttäuscht“

Lilly Becker gab Preis, dass sie Boris Becker nur noch sehe, wenn er Sohn Amadeus abhole. „Und das reicht auch“, unterstrich sie ihre Abneigung gegenüber dem 52-Jährigen.



Einen bitteren Schlussstrich zieht sie unter das Jahr 2018: „2018 war die schlimmste Zeit meiner 42 Lebensjahre. Momentan sind Boris Becker und Lilly Becker keine Freunde. Weil der Mann mich so maßlos enttäuscht hat. Was es so schlimm macht, ist, dass alles jetzt in der Öffentlichkeit passiert. Aber ich habe einen öffentlichen Mann geheiratet, vielleicht gehört es dazu.“



Zudem schäme sie sich dafür, dass sie und Boris es nicht geschafft haben, ihre Trennung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu klären. Lilly Becker gestand aber auch, eigene Fehler gemacht zu haben.



Lilly und Boris heiraten 2009 in St. Moritz dpa

Lilly Becker schließt Liebes-Comeback mit Boris Becker aus

Kategorisch schließt sie ein Liebes-Comeback aus. „Es geht leider nicht mehr. Es ist zu viel passiert. Ich wollte nicht mehr, er auch nicht, das ist okay. Es ist wirklich vorbei.“



Auf die baldige Scheidung angesprochen, gab sich Lilly versöhnlich. Das Wohl des gemeinsamen Sohnes stehe im Vordergrund: „Es geht nicht um Boris, nicht um mich. Es gibt ein gemeinsames Sorgerecht. Er kann seinen Sohn sehen, wann er will. Amadeus liebt seinen Vater und er liebt ihn“, sagte sie.



Zu guter Letzt blickte Lilly Becker in die Zukunft. Wenn es nach ihr geht, soll ihr Sohn im Mittelpunkt stehen: „Ich zeige meinem Sohn, dass ich eine coole Mama bin.“ (mbr/mah)