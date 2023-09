Berlin -Am Sonntag, den 03. September, ist es so weit: Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD) treten im TV-Duell gegeneinander an und stellen sich den Fragen der Moderatoren.

Wann und von welchen Sendern wird das Duell übertragen?

Das Duell wird live ab 20.15Uhr von der ARD, von RTL, SAT.1, ZDF und auf Phoenix in Gebärdensprache ausgestrahlt. Das haben die Sender in einer gemeinsamen Mitteilung angekündigt.

Wer moderiert die Sendung?

Sandra Maischberger (Das Erste), Claus Strunz (SAT.1), Peter Kloeppel (RTL) und Maybrit Illner (ZDF) werden sich in Teams mit ihren Fragen abwechseln und durch das Duell führen.

Wie wird das TV Duell ablaufen?

Die Sender werden bei dem Format von 2013 bleiben. Das bedeutet, dass sich die Interviewer-Duos im Laufe der Sendung mit ihren Fragen abwechseln werden.

Der Plan war ursprünglich die beiden Moderatorenpaare nach einem gemeinsamen Einstieg jeweils in Blöcke von je 45 Minuten einzuteilen, um für mehr Spontanität oder Vertiefung der angesprochenen Themen zu sorgen. Doch das Modell fand im Kanzleramt keine Zustimmung.

Absprache über Fragen im Vorhinein?

Die Moderatoren werden die Sendung wie in der Vergangenheit ohne weitere inhaltliche Absprachen über konkrete Fragestellungen journalistisch unabhängig gestalten.

Das TV Duell - eine Tradition?

Das „TV-Duell“ der Kanzlerkandidaten findet nach 2002, 2005, 2009 und 2013 in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Bei der Premiere 2002 hatte es noch zwei Live-Sendungen mit Gerhard Schröder und Edmund Stoiber gegeben. (red)