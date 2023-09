Martin Schulz fordert vehement ein zweites TV-Duell – Angela Merkel bleibt hart und lehnt ab. Dass die Bundeskanzlerin in der besseren Position ist, hat sie den SPD-Herausforderer damit auch am Mittwoch spüren lassen. Umfragen zufolge konnte sie das erste Duell, das am 3. September gleich von vier TV-Kanälen übertragen wurde, für sich entscheiden. Warum sollte sie also ein Risiko eingehen und einem zweiten Aufeinandertreffen zustimmen – auch wenn die Senderchefs nicht abgeneigt wären.

Das sehen auch viele User in den sozialen Netzwerken so und werfen Martin Schulz Gejammer vor. Es zeuge nicht von Selbstbewusstsein, einer vergebenen Chance hinterherzuweinen. Wir haben einige Reaktionen gesammelt. (cm)