Berlin -Der Berliner Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich für einen am Vortag nach dem 0:3 in München abgesetzten Tweet auf dem selben Weg entschuldigt.

Gefühl das ein @FCBayern-Fan nach einem 0:3 nicht kennt: Stolz! Nicht auf die Niederlage, sondern auf Team, Staff und Fans! 💙#hahohe #FCBBSC — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 21, 2016

So, Frust verdaut, Komma gefunden. Guten Morgen und lasst euch nicht zu sehr immer necken! Wir sind jetzt wieder nett. ;-p #hahohe #fcbbsc — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 22, 2016

Lieber @FCBayern, liebe FCB-Fans. Wir sind gestern ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen! Dafür ein dickes 'sorry'! 🙄✌🏻️ @SPORT1 #hahohe https://t.co/ZQ57NJJVod — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 22, 2016

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Lieber @FCBayern, liebe FCB-Fans. Wir sind gestern ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen! Dafür ein dickes 'sorry'!“, hieß es am Donnerstag. „Gefühl das ein @FCBayern-Fan nach einem 0:3 nicht kennt: Stolz! Nicht auf die Niederlage, sondern auf Team, Staff und Fans!“, hatte am Vortag die trotzige Hertha-Wortmeldung nach der deftigen Niederlage beim Rekordmeister nach zuvor drei Berliner Siegen in Serie gelautet. (dpa)