Twinsburg -Schon in jungen Jahren war für die eineiigen Zwillingsschwestern Brittany und Briana Deane (32) klar, dass sie Zwillinge heiraten wollten. Nun wurde ihr Traum wahr. Am vergangenen Samstag liefen Brittany und Briana in den Hafen der Ehe ein. Die glücklichen Bräutigame? Josh und Jeremy Salyers (34), ebenfalls eineiige Zwillinge.

Zwillings-Hochzeit in Twinsburg: Alles ist identisch

Brautkleider, Haare, Make-Up, Anzüge, Accessoires: alles war identisch am wichtigsten Tag ihres Lebens.



Passenderweise gab sich das Quartett in Twinsburg, Ohio das Ja-Wort („Twins“ ist englisch für „Zwillinge“) – auf dem „Twins Day Festival“.



Doch die Party wäre nicht besonders, hätten die Vier nicht noch einen draufgelegt: Sie wurden von eineiigen Zwillings-Priestern getraut.

„Es war wirklich ein Märchen, das wahr wurde“, sagte Briana dem Magazin „People“.

Zwillinge zu heiraten, sei etwas sehr Wichtiges für die Schwestern. „Ich kann mich daran erinnern, als wir im Kindergarten waren und ich wusste, dass es das Richtige für uns sei", so die 32-Jährige weiter.

Zwillingspärchen wollen in einem Haus zusammenleben

Die Zwillingspärchen lernten sich natürlich auch auf dem „Twins Day Festival“ kennen.



Das ist erst ein Jahr her. Kurz darauf gingen Josh und Jeremy zeitgleich vor ihren Angebeteten auf die Knie. Wer hätte etwas anderes erwartet?

Nun läuteten die Hochzeitsglocken. Und die Zukunft? Die wird natürlich gemeinsam verbracht. Alle vier wollen in einem Haus zusammenleben.

