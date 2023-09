Berlin -Bisher gab es noch keinen entscheidenden Hinweis zu den Tätern der brutalen Attacke auf eine Frau auf dem U-Bahnhof Hermannstraße. Der Berliner Personenschützer Michael Kuhr hat sich am Sonntagnachmittag per Facebook in den Fall eingeschaltet und eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

Der Inhaber von "Kuhr Security" schreibt in einem Facebook-Post: „Da kommt mir beim Frühstück die Galle hoch, wenn ich das lese!“. Und weiter: „Ich bezahle ein Kopfgeld in Höhe von 2.000,- € für den Namen und die Adresse von diesem Bastard! Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen oder email an info@kuhr-security.de“, schreibt Kuhr auf seiner Facebook-Seite.

Laut seiner Unternehmensseite hat Michael Kuhr bislang als Personenschützer für Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, die Klitschkos, Muhammad Ali oder Sean Penn gearbeitet. Sein Unternehmen „Kuhr Security“ bewacht u. a. die Mall of Berlin, das Hotel Estrel und ist auch verantwortlich für die Sicherheit im Berliner Zoo und Tierpark.

Das Video der brutalen Attacke wurde über die sozialen Medien knapp sechs Millionen Mal aufgerufen. Bislang hat die Polizei aber noch keinen Erfolg bei der Suche nach den Tätern gemeldet.

