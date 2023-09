Berlin -Nach einem brutalen Angriff auf eine Frau im U-Bahnhof Hermannstraße bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung, um die Täter ausfindig zu machen.

Ein Überwachungsvideo, das die Polizei veröffentlicht hat, zeigt die Tat, die sich am 27. Oktober ereignet hat. Ein unbekannter Mann hatte einer 26-Jährigen auf einer Treppe ohne erkennbaren Grund in den Rücken getreten. Die Frau fiel dadurch mehrere Stufen in die Tiefe.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Menschen, die Angaben zum Tatverdächtigen, seinen Begleitern und deren Aufenthaltsort machen können, sich zu melden. Ebenso hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen, die in der Nacht zum 27. Oktober Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Alle Hinweise werden von der Kriminalpolizei Kreuzberg unter 030/4664-571100 oder jeder anderen Polizeistelle entgegen genommen. (BLZ)