Ein Auto ist bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einem Eingang der U-Bahn-Station Rathaus Spandau in Berlin gelandet. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend der Berliner Zeitung sagte, sei der Wagen um 20.13 Uhr einer Polizeistreife im Stadteil Spandau aufgefallen, weil die Kennzeichen an dem schwarzen Kleinwagen als gestohlen gemeldet sind.

Die Verfolgung des Wagens dauerte nicht lang, der Fahrer raste noch ein Stück durch die Spandauer Altstadt, verlor aber nach einigen hundert Metern offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und raste in den U-Bahn-Eingang. Dort fuhr er auch noch die Treppe hinunter.

„Der Wagen kam aber glücklicherweise nicht bis auf den Bahnsteig, sondern landete in einem Zwischengeschoss und blieb dort stecken“, sagte der Polizeisprecher. Der Wagen raste kurz hinter einer Treppe gegen einen Steinpfeiler und konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Mit dem Auto in die U-Bahn-Station gefahren: Polizei nimmt Fahrer des Wagens fest

Obwohl sich zu diesem Zeitpunkt dort viele Menschen aufhielten, wurden niemand verletzt. Der Fahrer des Wagens offenbar auch nicht, er konnte von Polizisten festgenommen werden und wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht. Über die Identität des Mannes konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen.

„Offenbar sollen noch mehr Leute im Auto gewesen sein“, sagte der Polizeisprecher. Doch die konnten dann offenbar fliehen, da es nur eine Festnahme gab. Nun prüft die Polizei, ob auch der Wagen gestohlen wurde.

Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät aus, um das Fahrzeug zu bergen. Morris Pudwell

Die Feuerwehr rückte kurz nach dem Vorfall mit schwerem Gerät an. Die Bergung des verunglückten Wagens wird nach Angaben der Feuerwehr wohl bis weit in die späte Nacht andauern. „Sie wird schwierig werden“, sagte ein Sprecher. Weil es in dem U-Bahn-Zwischengeschoss sehr eng sei und der Wagen gleich hinter einer Treppe zwischen zwei Pfeilern steht. (blz)