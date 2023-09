Nizza -Musiker Bono soll das Attentat von Nizza nach französischen Presseberichten aus der Nähe miterlebt haben. Der U2-Sänger habe am Donnerstagabend in dem Restaurant „La Petite Maison“ in der Altstadt gegessen, heißt es in einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“. Wirtin Anne-Laure Rubi sagte dem Blatt, dass plötzlich sehr viele Menschen an dem Restaurant vorbeigerannt seien.

Am Donnerstagabend, am französischen Nationalfeiertag, war der Tunesier Mohamed Lahouaiej-Bouhlel mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Küstenboulevard Promenade des Anglais gerast. Mindestens 84 Menschen wurden getötet, mehr als 300 verletzt. Der Mann wurde von der Polizei gestoppt und erschossen.

600 Meter von der Strandpromenade entfernt

Das Restaurant liegt etwa 600 Meter von dem Endpunkt der Todesfahrt entfernt. Einige der Menschen, die in Panik vorbeirannten, seien vor der Terrasse zusammengebrochen, sagte die Wirtin. Alle Gäste seien ins Innere des Restaurants gegangen, die Gitter wurden heruntergelassen. Eine halbe Stunde später seien sie von der Polizei zu einem Platz in der Nähe gebracht worden, berichtete ein Gast.

U2-Frontsänger Bono und seine Band obs

Von Bono lag bis zum Montag keine Stellungnahme vor. Über Twitter hatte die Band U2 am Freitag ein Foto von Gitarrist Edge verbreitet mit den Worten „Love is bigger than anything in its way - Bono, Edge, Adam, Larry.“ Die Wirtin des Lokals war am Montag telefonisch nicht zu erreichen. (dpa)