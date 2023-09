Uber-Chef Travis Kalanick nimmt sich eine Auszeit

Washington -Der Chef des umstrittenen US-Fahrtenanbieters Uber, Travis Kalanick, nimmt eine Auszeit. Dies teilte Kalanick am Dienstag mit, wobei er die Dauer seines Sabbats offen ließ. Er wolle sich während der Pause zu der Art von Chef entwickeln, „den diese Firma verdient und den Ihr verdient“, schrieb er in einer E-Mail an sämtliche Uber-Mitarbeiter.

Unternehmen soll reformiert werden

Das Unternehmen war zuletzt unter anderem durch Berichte über Sexismus am Arbeitsplatz, schlechte Arbeitsbedingungen und den Einsatz einer geheimen Software, mit der offenbar Behördenkontrollen umgangen werden sollten, massiv in die Kritik geraten. Der frühere US-Justizminister Eric Holder untersuchte im Auftrag des Unternehmens die Missstände und erstellte einen Bericht, der als Grundlage für interne Reformen dienen soll. (afp)

