Prenzlau -Ein Schwerlasttransporter ist am frühen Freitagmorgen auf der A20 bei Grünow (Brandenburg) im Straßengraben gelandet. Der mit einem Bauteil für eine Windkraftanlage beladene Anhänger kam direkt hinter dem Kreuz Uckermark nahe Prenzlau von der Fahrbahn nach rechts ab und rutschte in den Graben, wie die Polizei berichtete.



Endstation Straßengraben

Das Bauteil blockierte die rechte Fahrspur. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Unfalls ist unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Angaben vor. Das Gefährt war im Auftrag einer dänischen Firma unterwegs.



Autofahrer konnten zunächst noch auf der linken Fahrspur die Unglücksstelle passieren und Richtung Mecklenburg-Vorpommern weiterfahren.



Spezialisten berieten, wie der Schwerlasttransporter am besten zu bergen sei,. Sie entschieden sich für zwei Spezialkräne. Die nahmen am Nachmittag ihre Arbeit auf. So sollten das 100 Tonnen schwere Bauteil und der Anhänger, auf dem es lag, aus dem Straßengraben gehievt sowie abtransportiert werden.

Die Bergung sollte bis in den Abend dauern - mindestens fünf Stunden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Potsdam sagte. Dafür sperrten Beamte am Nachmittag das betroffene Teilstück auf der Autobahn in Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Eine Umleitung wurde ausgeschildert. dpa