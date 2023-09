Ratingen -Ein 15 Jahre altes Mädchen hat in Ratingen bei Düsseldorf zu ihrem Geburtstag unerwartet viel Besuch bekommen. Über eine WhatsApp-Gruppe hatte sie zu einer Party am Freitagabend eingeladen.

Aus bislang ungeklärten Gründen sei diese Einladung aber über Facebook an einen großen Personenkreis verbreitet worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Rund 200 zum Teil angetrunkene Personen wollten demnach zum Feiern in das Haus - die Eltern wurden der Lage nicht Herr und riefen die Polizei, die mit sieben Einsatzwagen und einem Hund anrückte.

Die ungebetenen Gäste hätten sich daraufhin in der Nachbarschaft verteilt und noch einige Polizeieinsätze wegen Lärms verursacht. (dpa)