Amsterdam -Schon im Alter von zwei Jahren hat ein kleines Mädchen aus den Niederlanden mit den Folgen ihres starken Übergewichts zu kämpfen. Als das Kind mit 34 Wochen auf die Welt kam, waren die Eltern in erster Linie froh, dass es ihm den Umständen entsprechend gut ging.

Zehn Tage lang musste das Baby in der Klinik bleiben, wurde dort künstlich ernährt, wie der „Spiegel” berichtete. Groß war die Freude, als die Eltern ihre Tochter endlich mit nach Hause nehmen durften. Doch die anfängliche Freude schlug schnell in Verzweiflung um: Tag und Nacht schrie das Mädchen. Das einzige Mittel, sie zur Ruhe zu bringen, war das Fläschchen. Mit elf Wochen wog die Kleine bereits über sechs Kilo. An ihren Armen und Beinen begannen sich Speckfalten zu bilden.

Baby wiegt mit sechs Monaten bereits fünfzehn Kilo

Vollkommen verzweifelt suchten ihre Eltern den Hausarzt auf. Doch es war unmöglich für die Familie, seinen Ernährungsempfehlungen zu folgen: Wann immer das Mädchen kein Essen hatte, begann es bitterlich zu weinen. Es hatte einfach ständig Hunger. So kam es, dass sie trotz aller Bemühungen noch stärker zunahm.

Mit sechs Monaten brachte das Mädchen bereits 15 Kilo auf die Waage. Sie passte nicht mehr in den Kinderwagen. Ihr Cholesterinspiegel im Blut war viel zu hoch. Außerdem reagierte ihr Körper nur in eingeschränkte Maß auf das Stoffwechselhormon Insulin, was auf Diabetes Typ 2 hindeutet.

Ursache für Übergewicht: Ärzte tappen im Dunkeln

Untersuchungen einer Gruppe von Ärzten an der Freien Universität Amsterdam ergaben, dass das Mädchen sonst keine hormonellen Auffälligkeiten aufwies, die normalerweise mit Übergewicht in Verbindung gebracht werden. Die jungen Eltern begannen immer mehr zu verzweifeln. Als das Mädchen ein Jahr und neun Monate alt war, war sie 88 Zentimeter groß und wog 30 Kilogramm. Wegen ihres starken Übergewichts war ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

Zu diesem Zeitpunkt traute sich die Mutter mit ihrem Baby nicht mehr aus dem Haus. Nachbarn und Bekannte hielten sie für eine schlechte Mutter, da ihr Kind so dick war. Sie fragten sie, ob sie ihr Kind mit „frittierten Fett-Shakes” füttere, wie das Fachblatt „BMJ Case Reports” berichtet.

Ärzte finden Ursache für starkes Übergewicht

Dann hatte die Familie endlich Glück. In der Zwischenzeit hatte man neue Methoden entwickelt, um das Erbgut des Mädchens zu untersuchen. Ein Team von Ärzten untersuchte sämtliche 52 mit Übergewicht in Verbindung stehende Gene der fast Zweijährigen. Endlich konnten sie die Ursache für das starke Übergewicht finden: Offensichtlich produziert ihr kleiner Körper zwar genug Leptin (das Hormon, was für Sättigung zuständig ist), allerdings hat dieses Hormon bei ihr keine funktionierende Andockstelle, über die es die Signale an die Körperzellen vermitteln kann. Im übertragenden Sinne, so der „Spiegel”, sei das so, als wolle ein Postbote Briefe austeilen, doch sämtliche Briefkästen in der Straße seien abmontiert.

Es gibt zwar noch keine Methode, die Hormonstörung des Mädchens zu behandeln, aber ihre Eltern sind trotzdem erleichtert, die Ursache für ihr Übergewicht zu kennen. „Ich habe mich oft gefragt, ob ich Schuld bin am Übergewicht meiner Tochter”, so die besorgte Mutter. Sie fasst zusammen: „Es bleibt ein täglicher Kampf – gegen den Hunger meiner Tochter und die Kommentare von Fremden. Seit der Diagnose fühlen wir uns besser gewappnet, ihn aufzunehmen.” (red)