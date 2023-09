Berlin -Und wieder geht ein europäisches Unternehmen in chinesischen Besitz über: Für geschätzte 1,3 Milliarden Euro übernimmt der Textilkonzern Shandong Ruyi die Mehrheit am französischen Luxus-Modekonzern SMCP, bekannt durch Marken wie Sandro, Maje und Claudie Pierlot. China ist auf Einkaufstour. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass ein neuer Milliardenkauf bekannt gegeben wird. Was treibt die Chinesen an? Besteht eine Gefahr für deutsche Arbeitnehmer?

Wie viel haben die Chinesen schon gekauft?

Weltweit belaufen sich ihre Kaufangebote für ausländische Firmen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres auf 115 Milliarden Dollar – im Gesamtjahr 2015 waren es nur 121 Milliarden. Chinas Hauptfokus liegt dieses Jahr auf Europa. Dort ist fast die Hälfte aller anvisierten Unternehmen beheimatet, die Region Nordamerika kommt auf 36 Prozent, Asien-Pazifik auf 15 Prozent, errechnet die Finanzagentur Bloomberg. Für deutsche Unternehmen haben die Chinesen bislang etwas mehr als drei Milliarden Dollar geboten – das ist mehr als in den fünf vergangenen Jahren zusammen.

Welche Unternehmen wurden in letzter Zeit übernommen?

Der Staatskonzern ChemChina kündigte im Februar an, den Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta zu kaufen. Mit einem Preis von 43 Milliarden Dollar wäre es der bisher größte Brocken. Im Januar hatte ChemChina schon den deutsche Kunststoffmaschinenbauer Krauss-Maffei – nicht zu verwechseln mit dem Panzerhersteller Krauss-Maffei-Wegmann – für knapp eine Milliarde Euro übernommen. Ein Jahr zuvor verleibte sich der chinesische Konzern den italienischen Reifenhersteller Pirelli für mehr als sieben Milliarden Euro ein. Ein weiteres Traditionsunternehmen im Visier der Chinesen ist die Bang & Olufsen. Der Luxuswagen-Händler Sparkle Roll Group ist an dem 90 Jahre alten dänischen Hifi-Spezialisten interessiert.

In Deutschland zielen die Chinesen auf den Mittelstand. So veräußerte Bilfinger seine Abteilung Water Technologies für 220 Millionen Euro an die chinesische Chengdu Techcent Environment. Vor wenigen Tagen gab die Spielefirma Youzu Interactive bekannt, sie habe den Hamburger Konkurrenten Bigpoint übernommen. Bekannt wurde Bigpoint durch Spiele wie Famerama und Battlestar Galactica. Ebenfalls kürzlich erwarb die Beijing Zhonghuan Investment die Mehrheit am Elektromobilitätsspezialisten Elektrofahrzeuge Stuttgart (EFA-S), das Lieferwagen auf Elektroantrieb umrüstet. Die Holding Beijing Enterprise wird für sechs Milliarden Dollar wohl die Kontrolle über das Müllverbrennungs-Unternehmen EEW Energy from Waste aus Helmstedt erwerben.

In den USA legte sich der chinesische Konzern HNA jüngst den Elektronikhändler Ingram Micro zu, der Geräte von Apple vertreibt. Die Dalia Wanda Group holte sich für 3,5 Milliarden Dollar Legendary Entertainment, das Studio, das den Film Batman Begins produzierte. In Japan sind die Chinesen ebenfalls unterwegs: Nächste Woche werden der Apple-Zulieferer Foxconn aus Hongkong und der angeschlagene japanische Elektronikkonzern Sharp voraussichtlich ihr Zusammengehen verkünden.

Warum gehen die Chinesen auf Einkaufstour?

Zum einen, weil die Konjunktur in China schwächer wird. Für das laufende Jahr wird nur ein Wachstum von 6,5 Prozent erwartet, das ist so wenig wie seit 25 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig sind in den vergangenen Jahren immer mehr Fabriken und Produktionsanlagen in China errichtet worden. Ergebnis sind massive Überkapazitäten im Land. Über ausländische Beteiligungen wollen die Firmen daher am Wachstum in anderen Regionen profitieren und sich neue Märkte und Technologien erschließen. Mit dem Kauf von Nischenanbietern versuchen chinesische Firmen zudem, weg vom Massengeschäft und hin zu hochpreisigen Premiumprodukten zu kommen. Genug Geld haben sie – die staatlichen Devisenreserven Chinas belaufen sich auf etwa 3200 Milliarden Dollar – das entspricht fast der Wirtschaftsleistung Deutschlands eines Jahres. Chinas Unternehmen haben laut Bloomberg fast 4000 Milliarden Dollar auf der hohen Kante.

Besteht eine Gefahr für deutsche Arbeitnehmer?

Eher nein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Mittlerweile gebe es hier zu Lande 1300 chinesische Unternehmen mit 16.000 Beschäftigten. „Im Großen und Ganzen sind die Erfahrungen eher positiv“, so die Studie. Standorte seien nicht geschlossen, sondern eher ausgebaut worden. Im Falle von Kraus-Maffei zum Beispiel gebe Zusagen der Käufer für Personalaufbau und den Erhalt des Standorts München, Tarifverträge blieben unverändert. In der Regel nähmen chinesische Investoren kaum Einfluss auf das Tagesgeschäft. Anders als bei renditeorientierten Finanzinvestoren gebe es üblicherweise kein „Gesundschrumpfen“ oder massive Umstrukturierungen. Ebenso wenig werde versucht, durch ausländische Rechtsformen die Mitbestimmung zu umgehen.

