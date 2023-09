Köln -Könnte mein Leben in einer anderen Kultur besser aussehen? Das ist die Ausgangsfrage, die viele Auswanderer antreibt. Doch welche Länder und Städte eignen sich besonders für einen Neuanfang? Dieser Frage geht die „Expat Insider 2018“- Studie nach, die zum fünften Mal von InterNations, einem weltweiten Expat-Netzwerk, veröffentlicht wird.

Mehr als 18.000 Auswanderer 178 verschiedener Nationalitäten weltweit wurden für die Untersuchung befragt. Die Befragten, die in 187 unterschiedlichen Ländern leben, sollten ihr neues Zuhause in 48 verschiedene Kategorien bewerten, darunter Lebensqualität, Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Lebenshaltungskosten. So ist ein Ranking entstanden, das 68 Länder umfasst. Dabei sind die Ergebnisse wie schon im vergangenen Jahr teilweise sehr überraschend.

Deutschland nur auf Platz 36

Deutschland landet in der Rangliste nur auf Platz 36 – hinter Ländern wie Uganda (Platz 26), Bulgarien (Platz 21) oder Kolumbien (Platz 10). Im vergangenen Jahr lag Deutschland immerhin noch auf Rang 23.



Gerade in Sachen Willkommenskultur scheint Deutschland noch Nachhilfe zu brauchen: In Sachen „Freundlichkeit“ belegt es nur Rang 62.



Auch Freunde zu finden (Platz 63) oder sich zu Hause zu fühlen (Platz 62) scheint in Deutschland nicht so leicht zu sein. 14 Prozent der nach Deutschland ausgewanderten Befragten sagten, sie seien generell unglücklich mit ihrem Leben in Deutschland. Insgesamt landet die Bundesrepublik in der Kategorie „Leichtes Einleben“ nur auf Rang 66 – vor Saudi Arabien und Schlusslicht Kuwait.



Deutsche sind Schlusslicht beim bargeldlosen Bezahlen

Düster sieht es auch in der Kategorie „Digitales Leben“ für Deutschland aus. Ein Auswanderer erklärt: „Ich mag die unterentwickelten Online-Dienste der Behörden und das primitive Internet-Netz in Deutschland nicht.“ In der Kategorie „bargeldloses Bezahlen“ landet Deutschland sogar auf dem letzten Platz des Rankings.



Costa Rica belegt Platz 7 des Länder-Rankings. Jens Schierenbeck/dpa/gms

Bei den Arbeitsbedingungen (Platz 8) kann Deutschland allerdings punkten. Auch bei den Kosten für die Kinderbetreuung (Platz 9) schneidet es im Vergleich zu anderen Ländern relativ gut ab.



Das sind der Analsyse zufolge die zehn besten Länder für Auswanderer



1. Bahrain



2. Taiwan



3. Ecuador



4. Mexiko



5. Singapur



6. Portugal



7. Costa Rica



8. Spanien



9. Kolumbien



10. Tschechien



Expats sind in der Regel hochqualifiziert und von Arbeitgeber entsendet

Dass auch Länder in dem Ranking relativ gut abschneiden, die zumindest in manchen Regionen als unsicher gelten, mag auch daran liegen, dass „Expats“, also Expatriates, im engeren Sinne in der Regel hochqualifizierte Fachkräfte sind, die von ihren Firmen ins Ausland entsandt werden und so häufig Unterstützung von ihren Heimat-Unternehmen erhalten. Dies traf auf jeden zehnten Befragten zu, jeder siebte gab an, von einer lokalen Fima angeworben worden, jeder achte hatte seinen Job im Ausland selbst gefunden.



Hinzu kommt: Damit ein Staat aufgenommen werden konnte, mussten mindestens 75 Auswanderer aus diesem Land abstimmen. Das ist bei insgesamt mehr als 18.000 Teilnehmern eine relativ geringe Zahl. Über Deutschland stimmten jedoch fast 1700 hiesige Auswanderer ab.



Die beste Stadt für Auswanderer ist Taipeh

Auch die besten Städte der Welt für Exptriates wurden von InterNations gesucht. Das „Expat City Ranking 2018“ umfasst die Meinungen von mehr als 11.000 Teilnehmern über 72 Städte weltweit. Damit eine Stadt in der Rangliste auftaucht, mussten mindestens 45 dort lebende Auswanderer ihre Bewertung abgeben. Die Teilnehmer wurden etwa nach der Qualität des Stadtlebens, der Wohnungsbeschaffung und den Lebenshaltungskosten.



Als einzige deutsche Stadt schafft es Aachen mit Platz sieben unter die Top Ten. In der Kategorie „Arbeitssituation“ landet Aachen sogar auf Rang eins. Die Stadt nahe der niederländischen Grenze überzeugt insbesondere mit der dortigen „Sicherheit der Arbeitsplätze“. 83 Prozent beurteilten diesen Punkt positiv. Auch die unterdurchschnittlichen 39,1 Arbeitswochenstunden erfreuten 87 Prozent der Befragten.



Taipeh belegt im Ranking Platz 1. EPA/DAVID CHANG +++(c) dpa

Andere deutsche Städte schnitten deutlich schlechter ab: Düsseldorf landet auf Platz 24, Köln auf Rang 33, München auf 51, Hamburg auf 55, Berlin auf 58 und Stuttgart auf 65.



Das sind dem Ranking zufolge die besten zehn Städte der Welt für Auswanderer:



1. Taipeh, Taiwa



2. Singapur, Singapur



3. Manama, Bahrein



4. Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam



5. Bangkok, Thailand



6. Kuala Lumpur, Malaysia



7. Aachen, Deutschland



8. Prag, Tschechien



9. Madrid, Spanien



10. Maskat, Oman



