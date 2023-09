Simbach -Bei dem verheerenden Hochwasser in Niederbayern sind vier Menschen ums Leben gekommen. Drei Leichen seien am Mittwochabend von Tauchern in einem überschwemmten Haus in Simbach am Inn entdeckt worden, teilten Polizei und das Landratsamt in Pfarrkirchen mit. Die Leiche einer Frau wurde bei Julbach an einem Bach entdeckt,berichtete die Polizei.

Der Landkreis Rottal-Inn hatte wegen schwerer Überschwemmungen in mehreren Gemeinden Katastrophenalarm ausgelöst. Besonders betroffen sind nach Angaben der Behörden Triftern bei Pfarrkirchen und Simbach am Inn sowie die Gemeinde Tann.

Braune Wassermassen wältzen sich durch Simbach. dpa

In Triftern wurden nach Polizeiangaben Menschen mit Hubschraubern von Hausdächern gerettet, in Simbach musste die Polizeidienststelle evakuiert werden. „Da steht das Wasser meterhoch“, sagte ein Polizeisprecher.

In Triftern wurde der Ortskern am Mittwoch überschwemmt. „Es herrscht Land unter. Die Wassermassen kamen sehr schnell“, sagte Emil Bumberger von der Polizei in Pfarrkirchen. „Die Situation hat sich in den letzten Stunden dramatisch zugespitzt. Der ganze Ortskern wurde von dem Altbach überspült“, sagte der Bürgermeister von Triftern Walter Czech (CSU).

Kinder sitzen in Schule fest

In Simbach müssen sich 350 Schüler auf eine Übernachtung in ihrer Schule einrichten - die Zufahrtswege sind nicht passierbar. Auch in Triftern sitzen am frühen Abend noch rund 50 Kinder fest. „Der Strom in der Schule ist ausgefallen. Wir wollen ein Notstromaggregat hochbringen und bereiten die Schüler auf die Nacht vor“, sagt Trifterns Bürgermeister Walter Czech (CSU). Auch die Polizei in Simbach muss ihre Diensträume verlassen.

Auch für Triftern gilt Katastrophenalarm. dpa

Die Helfer stehen vor einer Mammutaufgabe: „Die Rettungskräfte sind pausenlos im Einsatz, um Menschen aus Autos und Häusern zu retten“, sagt Rainer Kubitschek vom Landratsamt Rottal-Inn. Er rechnet mit Schäden mindestens im zweistelligen Millionenbereich. Wenigstens eine gute Nachricht hat er auch: „Wir haben aber bisher kein Todesopfer zu beklagen“, betont er am Mittwochnachmittag.

Das Hochwasser im bayerischen Landkreis Rottal-Inn hat 9000 Haushalte vom Strom abgeschnitten. Die Fluten verhinderten vielerorts den Zugang zu Trafostationen oder Umspannwerken, teilte der Energienetzbetreiber Bayernwerk am Mittwochabend mit. Tausende Haushalte sollten auch über Nacht ohne Stromversorgung sein. Mitarbeiter seien unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Da es keinen detaillierten Überblick über die Hochwassersituation gebe, müsse der Strom vielfach abgeschaltet bleiben. Sicherheit habe absoluten Vorrang.

Polizisten seien auch von Grenzübergängen abgezogen worden. Auch auf österreichischer Seite herrsche Alarmbereitschaft.

Zahlreiche Haushalte sind vom Strom abgeschnitten. dpa

Katastrophenfall in Passau

Auch Passau hat angesichts anhaltender Regenfälle den Katastrophenfall als Vorstufe zu einem möglichen Katastrophenalarm ausgerufen. Damit habe der Katastrophenschutz-Stab des Landkreises seine Arbeit aufgenommen, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Dieser koordinierte den Einsatz von mehr als 40 Feuerwehren. (dpa)