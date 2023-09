Los Angeles -Pop-Legende Madonna (61, „Like A Virgin“) hat drei Konzerte ihrer „Madame X“-Tour abgesagt. „Bitte verzeiht diese unerwartete Wendung“, schrieb sie am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram. Die Sängerin bezog sich auf Shows am 30. November sowie 1. und 2. Dezember im „Wang Theater“ in Boston (USA).



„Jede Nacht meine Show zu machen, bringt mir so viel Freude - und sie abzusagen, ist eine Art Bestrafung für mich“, schrieb Madonna. „Aber der Schmerz ist überwältigend, und ich muss mich ausruhen und die Ratschläge des Arztes befolgen, damit ich umso stärker wieder zurückkommen und die „Madame X“-Reise mit euch allen weiterführen kann.“



Bereits im Oktober hatte die „Queen of Pop“ ein Konzert aufgrund von Knieproblemen abgesagt und sich auf Instagram dafür entschuldigt. Seit 12. September tourt sie mit ihrer „Madame X“-Tour zu ihrem 14. Studio-Album, das Mitte Juni erschienen war. Bis zum 4. März 2020 will sie unter anderem in Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Lissabon, London und Paris auftreten. (dpa)