Dortmund -Die Europäische Fußball-Union UEFA hat Vorwürfe von BVB-Trainer Thomas Tuchel zurückgewiesen, dass Borussia Dortmund bei der Neuansetzung des Königsklassenspiels nach dem Sprengstoffanschlag übergangen worden sei. „UEFA war am Mittwoch mit allen Parteien in Kontakt und hat niemals eine Information erhalten, die angedeutet hat, dass eines der Teams nicht spielen wollte“, teilte der Kontinentalverband auf Anfrage am Donnerstag mit.



Nach der 2:3-Niederlage gegen AS Monaco bestimmten Wut und Enttäuschung die Gefühlslage bei Borussia Dortmund.

Die UEFA will nichts von den Bedenken der Borussia gewusst haben.

Die Entscheidung, das Spiel des Fußball-Bundesligisten gegen AS Monaco am Mittwoch anzupfeifen, sei „in Kooperation und kompletter Zustimmung mit Clubs und Behörden“ getroffen worden. Auch der künftige FIFA-Sicherheitschef verteidigte die Entscheidung der UEFA.

Tuchel hatte die schnelle Wiederansetzung des Viertelfinal-Duells nur einen Tag nach der Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus kritisiert. „Wir wurden überhaupt zu keiner Zeit gefragt“, sagte der Coach nach der Partie und sprach von einem „Gefühl der Ohnmacht“. „Die UEFA hat das in der Schweiz entschieden. Das hat sich nicht gut angefühlt Minuten nach diesem Sprengstoffanschlag. Wir hatten das Gefühl, als wäre eine Bierdose gegen den Bus geflogen.“

Nuri Sahin (2.v.r.) von Dortmund nach dem Spiel gegen Monaco. dpa

„Schlimmsten Tag ihres Lebens“

Nach dem „schlimmsten Tag“ ihres Lebens verließen die Profis von Borussia Dortmund das Therapiezentrum Signal-Iduna-Park mit einer Mischung aus Wut, Enttäuschung und Unverständnis. Ob der beinharte Abwehrchef Sokratis, Weltmeister Matthias Ginter oder Nuri Sahin - niemand konnte verstehen, warum sie keine 24 Stunden nach dem Sprengstoffanschlag auf ihren Mannschaftsbus zum Champions-League-Spiel gegen AS Monaco wieder auf die große Fußball-Bühne geschickt wurden.

Am Dienstag waren kurz vor dem ursprünglich angesetzten Spiel drei Sprengsätze nahe dem BVB-Bus gezündet worden. Dortmunds Abwehrspieler Marc Bartra wurde schwer an Hand und Arm verletzt und operiert. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma und einen Schock. Die Ermittler gehen von einem gezielten Angriff aus. (sid/dpa/red)