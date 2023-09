Moskau -Die ukrainische Militärpilotin Nadeschda Sawtschenko ist in Russland wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Das meldete die Agentur Interfax am Montag aus dem Gericht der südrussischen Kleinstadt Donezk nahe der Grenze zur Ukraine. Moskau wirft Sawtschenko vor, 2014 im Kriegsgebiet Ostukraine tödliches Mörserfeuer auf zwei russische Journalisten gelenkt zu haben. Sie habe aus politischem Hass und Feindseligkeit gehandelt, hieß es.

Der Prozess ist international massiv kritisiert worden. Das Strafmaß soll erst nach Verlesen der Begründung am Dienstag verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft hatte 23 Jahre Lagerhaft gefordert.

Sawtschenko droht mit Hungerstreik

Schon vor dem Urteil hatte die 34-Jährige angekündigt, dass sie es nicht anfechten werde. Sie setzt auf einen Austausch Gefangener zwischen Russland und der Ukraine. Sonst werde sie nach Inkrafttreten des Urteils in zehn Tagen wieder in Hungerstreik treten, kündigten ihre Anwälte an.

Die Vertretung der Europäischen Union (EU) in Moskau verlangte die sofortige Freilassung Sawtschenkos. Der russische Grenzschutz verweigerte am Montag einer ukrainischen Abgeordneten die Einreise zu dem Prozess. Auch Sawtschenko hat ein Mandat, sie war 2014 in Abwesenheit ins ukrainische Parlament gewählt worden. (dpa)