Köln -Neymar verlässt für Für die irrwitzige Summe von 222 Millionen Euro den FC Barcelona und wechselt zu Paris SG. Die Konkurrenz blickt teilweise recht kritisch auf den Rekordtransfer und befürchtet darüber hinaus Schlimmeres. Besonders Freiburgs Trainer Christian Streich macht sich große Sorgen. „Es ist mir wirklich egal, ob 220 oder 440 Millionen Euro gezahlt werden, das kann ich nicht mehr greifen“, sagte der Coach.

„Wir sind in einem irrealen Bereich angekommen, aber der ist gerade Realität“, erklärte der 52-Jährige. „Der Gott des Geldes wird immer größer, und irgendwann verschlingt er alles.“ Hinter dem Streben nach mehr Geld und höheren Profi-Gehältern stünden nicht immer böse Gedanken. „Es ist die Sehnsucht nach Sicherheit und Anerkennung“, sagte Streich.

Abschließend stellt Streich fest: „Die Macht des Geldes ist grenzenlos.“ Eine Reglementierung sei schwierig. Dass manche Vereine trotz Schulden hohe Summen für Spieler ausgäben, sei fragwürdig.

Jürgen Klopp macht sich über Financial Fairplay lustig

Auch Jürgen Klopp hat sein Unverständnis über den Wechselwahnsinn zum Ausdruck gebracht. „Ich dachte eigentlich immer, Financial Fairplay wäre dafür erfunden worden, dass so etwas nicht geht, aber offensichtlich ist Financial Fairplay mehr so ein Vorschlag, als eine wirkliche Regel“, sagte der Teammanager des FC Liverpool.



Liverpools Teammanager Jürgen Klopp dpa

„Es gibt auf der Welt zwei Vereine, die eine solche Summe zahlen können. Gut, jetzt vielleicht drei, jetzt kann es Barcelona vielleicht auch zahlen, wenn sie es nicht für etwas anderes brauchen“, sagte Klopp. Besagte zwei Vereine, „und das weiß eigentlich auch jeder“, sagte Klopp, seien Manchester City und eben Paris St. Germain. Beide werden von reichen Besitzern aus Abu Dhabi beziehungsweise Katar finanziert. Er verstehe nicht und wisse nicht, wie ein solcher Transfer angesichts von Financial Fairplay möglich sei. Er hoffe auch, ergänzte Klopp, ein solcher Wechsel „wird eine Ausnahme bleiben - aber wer weiß das schon“.



Auch Vertreter vom FCB und BVB äußern sich

Auch Uli Hoeneß, seines Zeichens Präsident des FC Bayern München, äußert sich zu Neymars Wechel: „Ich frage mich, ob das auf Dauer den Zuschauern und den Fans noch zu vermitteln ist. Die Verantwortlichen müssen sich schon die Frage stellen, ob das alles noch vernünftig ist. Ich persönlich halte es für nicht vernünftig, und mal sehen, ob das von den Zuschauern auf Dauer so akzeptiert wird.“



„Denn ich glaube, irgendwann wird auch der Zuschauer sagen: Ich muss mein Geld zusammenhalten, dass ich mir ein Ticket leisten kann, und da wird mit dem Geld um sich geschmissen, als wenn eine Million nichts mehr wäre. Das halte ich doch für sehr bedenklich. Ich möchte keinen Spieler für 150 oder 200 Millionen kaufen, diesen Wahnsinn möchte ich nicht mitmachen. Das sind Dinge, die wir beim FC Bayern total ablehnen.“

Peter Bosz, Trainer von Borussia Dortmund, glaubt, dass die Transfersummen in Zukunft noch größer sein werden: „Das ist noch nicht zu Ende. Pogba lag schon bei über 100 Millionen. Wenn neue Ronaldos kommen, wird es weiter gehen.“

Ewald Lienen hingegen würde ein Scheitern des Wechsels positiv beurteilen: „Das ist Gigantomanie und Größenwahn. Die Höhen sind nicht mehr nachzuvollziehen. Man muss die Frage stellen. Wo das alles enden soll. Ich fände es gut, wenn der Transfer nicht klappen würde. Das wäre ein gutes Zeichen.“

