Mönchengladbach -Selten hat man Uli Hoeneß (64) so bewegt und nachdenklich gesehen. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt außerhalb Münchens nach der Haftentlassung. Und er gilt seinem langjährigen Freund und Weggefährten Jupp Heynckes (70). Der Anlass ist ein besonderer: Heynckes wird an diesem Sonntag als zweitem Sportler nach der Trainerlegende Hennes Weisweiler im Jahr 1974 der Ehrenring seiner Heimatstadt Mönchengladbach verliehen.

Fußballtrainer Jupp Heynckes hat den Ehrenring der Stadt Mönchengladbach erhalten.

Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hielt die Laudatio.

Große Unterstützung aus Mönchengladbach

Doch das tritt in den Hintergrund angesichts der Worte, die Uli Hoeneß als Laudator findet und die mit Spannung erwartet werden. Er müsse „etwas loswerden“, bevor er mit seiner Rede beginne, sagt der ehemalige Bayern-Präsident. „Gerade aus Mönchengladbach ist in der für mich so schwierigen Zeit unglaublich viel Unterstützung gekommen. Das verwundert schon, wenn man weiß, dass ich als junger Manager Gladbach einige Spieler geklaut habe“.

Uli Hoeneß mit seiner Frau Susanne in Mönchengladbach dpa

Günter Netzer habe ihm „ungeheuer beigestanden“, Rainer Bonhof ihm mehrere handgeschriebene Briefe geschickt. „Ich habe mit Tränen in den Augen auf meinem Bett gesessen und darüber nachgedacht.“ Er sei kein Vereinsmitglied. „Das müsste man vielleicht mal ändern“, so Hoeneß.

Neben seiner Familie und vielen Freunden „war aber einer ganz vorne: Jupp Heynckes“. Zu seinem 63. Geburtstag im Januar 2015 habe dieser ein Video gedreht, „da hat er Hunderte Stunden dran gearbeitet. So etwas Emotionales habe ich noch nie gesehen.“ Heynckes sei ein Vorbild an Einsatz, Willen und Menschlichkeit. „Ich verneige mich vor Deinem Lebenswerk.“

Erinnerungen an eine Feundschaft

Diese Freundschaft, erinnert Hoeneß, sei Anfang 1987 entstanden, „als Du als Trainer zum FC Bayern gekommen bist. Ich habe damals einen ganz großen Fehler gemacht, als wir uns nach dreieinhalb Jahren getrennt haben“. Damals habe er sich nicht gegen das Präsidium durchsetzen können. „Wir haben beide geheult wie die Schlosshunde und zwei Tage später Sören Lerby gemeinsam als neuen Trainer eingeführt.“ Eine Freundschaft, die in den kommenden Jahren noch einmal auf eine harte Probe gestellt wird. Im Mai 2012, als die Bayern unter Heynckes in der Champions League das „Finale dahoam“ gegen den FC Chelsea vergeigen und ein halbes Jahr später, als Hoeneß dem Bayern-Trainer in der Winterpause erklären muss, ihn am Saisonende durch Pep Guardiola zu ersetzen.

„Du warst sauer, verständlicherweise. Und hast Dir geschworen, diesen Deppen zeige ich es und das Triple geholt. Da wurde der beste Fußball gespielt, den München je gesehen hat. Die Spieler sind für Dich durchs Feuer gegangen.“ Dieser Wunsch von Heynckes, „für meinen Freund die Laudatio zu halten, wenn man wie ich einen großen Fehler gemacht hat, zu dem man steht und für den man gebüßt hat, ist eine unglaubliche Ehre.“

Doch wie reagiert eigentlich Jupp Heynckes auf die Rede seines Weggefährten? Mit einer Mischung aus Rührung und Bescheidenheit. Neben Heimatliebe, Bodenständigkeit, Fleiß, Ausdauer und Willensstärke, die durch Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners hervorgehoben werden, seine wohl wichtigste Charaktereigenschaft.

Kein Mann großer Worte

Heynckes ist kein Mann der großen Worte. Und so wird seine Dankesrede zu einer Aufzählung all jener Mitstreiter, ohne die er all die Erfolge als Spieler und Trainer niemals erreicht hätte. Etliche davon sitzen im Saal. Netzer, Bonhof, Vogts und Wimmer, für jeden hat Heynckes ein paar Worte übrig. Selbst für den Bayern-Koch, für Co-Trainer, Pressesprecher, Ärzte und Betreuer, die ihn bei seiner Trainerstationen in Leverkusen, bei den Bayern, auf Teneriffa, Bilbao, bei Real Madrid, Benfica Lissabon und auf Schalke begleitet haben. Und natürlich für Hennes Weisweiler. „Er war ein Glücksfall für uns.“ Er erinnere sich gut daran, dass er in einem Spiel dreimal getroffen habe, sagt Heynckes. In der Kabine habe er ein Lob erwartet, aber Weisweiler habe ihn nur angebrummt: „Hättest noch mehr Tore schießen können.“

