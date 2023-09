Der Präsident des FC Bayern München, fordert in einem Vorstoß, von seinen Spielern Deutsch zu sprechen.

Sprache ist der Schlüssel zur Integration, das hört man oft in diesen Tagen, und daran ist ja auch nichts falsch. Uli Hoeneß befindet sich also in guter Gesellschaft, wenn er fordert, dass Zugereiste einen gewissen Ehrgeiz im Erlernen dessen entwickeln sollen, was er für Deutsch hält.

Nur richtet Hoeneß seine Forderung an die falschen Adressaten. Denn wer nach München kommt, um beim örtlichen FC Bayern zu spielen, der will sich gar nicht integrieren. Der sucht weder das Gespräch mit den Fans am Trainingsplatz, noch will er mit dem Nachbarn am Gartenzaun schwatzen – und mit dem Gärtner, dem Butler, dem Autowäscher und dem ganzen anderen Personal schon gar nicht. Der will in der Regel unbehelligt bleiben und bald weiterziehen: nach England, nach Spanien – oder gleich nach China, wo dann ja sowieso kein Mensch Deutsch kann.

Ein brüchiges bis nicht vorhandenes Deutsch schützt außerdem bisweilen vor anstrengenden Fragen. Das hat Pep Guardiola über Jahre vorgemacht. Und sein Nachfolger Carlo Ancelotti – kommuniziert nur auf Englisch.

