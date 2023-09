Ulm -In Ulm ist eine 14-Jährige offenbar Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Die Jugendliche sei in der Halloween-Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November fünf jungen Männern begegnet, von denen sie einen näher kenne, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach ging die 14-Jährige freiwillig mit zum Wohnhaus eines der Männer. Dort sei sie vergewaltigt worden, wie sie später ihren Eltern anvertraute.



Alle fünf Verdächtigen seien ermittelt worden, erklärte die Polizei weiter. Es handele sich in allen Fällen um Asylbewerber. Den Angaben zufolge wurden gegen einen 15-jährigen, einen 16-jährigen und einen 26 Jahre alten Verdächtigen Haftbefehle erlassen. Zwei weitere Verdächtige im Alter von 14 und 24 Jahren befänden sich auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauerten an. (afp)