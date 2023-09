Wie jedes Jahr an Thanksgiving haben sich in den USA wieder zahlreiche Prominente mit frohen Botschaften an ihre Fans und Follower gewandt und sie mittels privater Bilder an den Feierlichkeiten teilhaben lassen. So auch die US-Schauspielerin Uma Thurman, die sich Donnerstagabend auf Instagram zu Wort meldete – und damit für mächtig Furore sorgte.

Unter einem Foto von ihr, das bei den Dreharbeiten zum Actionfilm „Kill Bill“ entstanden ist, bedankt sich die 47-Jährige zunächst dafür, am Leben zu sein und all die Menschen um sich zu haben, die sie liebt. Auch sei sie dankbar dafür, dass es Leute gebe, die den Mut haben, sich für andere einzusetzen – womit sie schließlich zum eigentlichen Thema ihres Postings kommt: Dem Skandal um die sexuellen Übergriffe von Filmproduzent Harvey Weinstein.

Thurman bestätigt ihren Fans: #MeToo

„Ich habe kürzlich gesagt, ich sei wütend, und ich habe gute Gründe dafür. #MeToo, falls ihr das noch nicht an meinem Gesichtsabdruck ablesen konntet“, schreibt sie im Anschluss. Das Hashtag hatten in den vergangenen Wochen unzählige Frauen und Männer weltweit verwendet, um kundzutun, dass auch sie Opfer sexueller Belästigung geworden sind.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren:

Ihren Thanksgiving-Gruß schränkt sie deshalb mit deutlichen Worten ein: „Ein frohes Thanksgiving euch allen (mit Ausnahme von dir, Harvey, und all deinen boshaften Mittätern – es freut mich, dass es langsam vor sich geht – du hast eine Kugel nicht verdient)“.

Unter dem Posting, das bis zum Freitagmittag bereits 75.000 Personen gefiel, fand sich fast ausschließlich Zustimmung – viele ihrer Fans dankten ihr gar für eine solch gepfefferte, öffentliche Ansage in Richtung derer, die sich einfach nehmen, was sie wollen.