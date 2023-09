Potsdam -Die AfD hat in Brandenburg die Linke in der Wählergunst überholt. Wären an diesem Sonntag Landtagswahlen, kämen die Rechtspopulisten nach einer Umfrage von Infratest Dimap auf 20 Prozent der Stimmen und wären damit stärker als die Linken mit 17 Prozent (minus 2 Prozentpunkte). Die rot-rote Koalition in Brandenburg hätte demnach keine regierungsfähige Mehrheit mehr.

Die SPD bleibt mit 29 Prozent zwar stärkste Partei, büßt jedoch 4 Punkte ein. Die CDU bleibt mit 23 Prozent unverändert zweitstärkste Kraft. Die Grünen können weiterhin mit 6 Prozent rechnen und wären damit wieder im Landtag vertreten. Die Umfrage wurde im Auftrag von „Brandenburg Aktuell“ und der „Märkischen Oderzeitung“ erstellt.



Die Linke deutet den Zuwachs der AfD als Ausdruck von sozialen Ängsten. „Der jahrelange Abbau sozialer Errungenschaften durch die Bundespolitik hat zu sozialen Verwerfungen, Ängsten und Verunsicherung in weiten Teilen der Gesellschaft geführt“, sagte Linken-Landeschef Christian Görke. Die Linke nehme die gesellschaftliche Stimmungslage ernst und werde alle Kraft in die Verbesserung der Lebenssituation investieren.



SPD: Zustimmung für AfD erschreckend

„Es bestätigt, dass wir bei den Brandenburgern angekommen sind“, sagte AfD-Politiker Kai Gersch über den jüngsten Umfragewert. Nicht nur das „Monothema Flüchtlinge“ verfange bei den Wählern. „Wir stehen auch für etwas anderes: eine kritische Haltung den etablierten Parteien gegenüber - und das sehen mehr und mehr Wähler so.“



Die SPD bezeichnete die Zustimmung der AfD als erschreckend. „Wer seine Zustimmung aus dem Hass gegenüber allem Fremden generiert, schadet dem Ansehen Brandenburgs und wird der übergroßen Mehrheit der Menschen im Land nicht gerecht“, betonte die Generalsekretärin des SPD-Landesverbandes, Klara Geywitz. Die SPD habe „schon schönere Momentaufnahmen“ erlebt, sei aber mit großem Abstand stärkste Kraft.



Die CDU wertete die gesunkene Zustimmung für Rot-Rot hingegen als „herbe Klatsche für Ministerpräsident Woidke und seine Mannschaft“. Generalsekretär Steeven Bretz hob hervor: „Auch wenn Umfragen stets Momentaufnahmen mit bedingter Aussagekraft sind, bleibt festzuhalten, dass SPD und Linke ihre Regierungsmehrheit verloren haben.“



Ungeachtet dieser Ergebnisse ist der Umfrage zufolge die Mehrheit der Brandenburger mit der Arbeit der rot-roten Koalition zufrieden. Mit 54 Prozent verringerte sich die Zustimmung allerdings leicht um 2 Punkte. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bleibt mit Abstand der beliebteste Politiker - büßt allerdings mit 63 Prozent Stimmen (minus 5 Punkte) ein. An zweiter Stelle folgt Finanzminister Christian Görke (Linke) mit 28 Prozent (minus 2 Punkte). dpa