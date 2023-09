Berlin -Der Bundeswehrverband schlägt angesichts der Ausrüstungslücken der Bundeswehr Alarm. „Die Truppe verliert zunehmend das Vertrauen in die Politik als Ganzes“, sagte Verbandschef André Wüstner am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Schere zwischen den Anforderungen an die Bundeswehr und ihrer Ausstattung gehe immer weiter auf, statt sich zu schließen. „Ankündigungen ohne eine mittelfristig ausreichende finanzielle Unterfütterung im Verteidigungshaushalt überzeugen nicht mehr.“

Anlass für die Äußerungen Wüstners ist eine aktuelle Bundeswehr-Studie, nach der nur acht Prozent der Soldaten volles Vertrauen in ihre Ausrüstung haben. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat zwar angekündigt, in den nächsten 15 Jahren 130 Milliarden Euro in die Ausrüstung investieren zu wollen. Kritiker bezweifeln allerdings, dass dieses Versprechen zu halten ist.

Die geplante Aufstockung des Verteidigungsetats von derzeit 34,3 auf 39,2 Milliarden Euro bis 2020 reicht laut Wüstner bei weitem nicht aus. „Soldaten in einsatzgleiche Verpflichtungen oder Einsätze zu entsenden, ohne dass sie sich ausreichend vorbereiten können, ist nicht nur grob fahrlässig, sondern verantwortungslos“, sagte er.

16 Prozent haben eingeschränktes Vertrauen in ihre Ausrüstung

Nur eine kleine Minderheit der Bundeswehrsoldaten hat volles Vertrauen in ihre Waffen und Schutzausrüstung.

Nach einer Umfrage des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr trifft das nur auf acht Prozent der Soldaten zu.

16 Prozent der Befragten vertrauen ihrer persönliche Ausrüstung in eingeschränktem Maße.

22 Prozent sagen dagegen, sie hätten überhaupt kein Vertrauen in ihre Waffen.

21 Prozent haben „eher“ kein Vertrauen und 28 Prozent sind zwiegespalten. (dpa)