Paris -Vor der entscheidenden Runde der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag ist Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron als Sieger aus dem Fernsehduell gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen hervorgegangen.



63 Prozent der Zuschauer fanden Macron überzeugender, wie eine Umfrage vom Mittwochabend ergab.



Obama unterstützt Macron

Unterdessen hat sich der frühere US-Präsident Barack Obama hinter den französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron gestellt. „Ich unterstütze Emmanuel Macron“, sagte Obama in einem am Donnerstag im Internet veröffentlichten Video. „Die französische Wahl ist sehr wichtig für die Zukunft Frankreichs und die Zukunft der Werte, die uns so wichtig sind.“ Er habe Macrons Wahlkampf „bewundert“, führte der Ex-Staatschef aus.



Der parteilose Ex-Wirtschaftsminister trete für „liberale Werte“ ein und wolle eine „bessere Zukunft“ für die Franzosen. „Er appelliert an die Hoffnungen der Menschen, nicht an ihre Ängste“ - eine Anspielung auf Macrons rechtspopulistische Rivalin Marine Le Pen. Das Video beendete Obama mit dem Namen von Macrons Bewegung „En Marche!“ (In Bewegung!) und einem „Vive la France“ (Es lebe Frankreich).



Sein Nachfolger Donald Trump hatte dagegen kürzlich Le Pen in einem Tweet als „stärkste“ Kandidatin für die Präsidentschaft gelobt. Eine offizielle Empfehlung sprach er aber nicht für sie aus. Macron geht als Favorit in die Stichwahl am Sonntag. (AFP)