Köln -Mehr als jeder Zweite in Deutschland sieht sich einer Umfrage zufolge durch Terror und Kriminalität in Gefahr. In der repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben jeweils mehr als 50 Prozent an, sich von Anschlägen, Wohnungseinbrüchen, Taschendiebstählen, Trickbetrug, Internetkriminalität oder körperlicher Gewalt „eher bedroht“ oder „sehr bedroht“ zu fühlen.

63 Prozent fürchten Internetkriminalität

Beim Thema Internetkriminalität gaben dies sogar insgesamt 63 Prozent der Befragten an - noch vor dem Thema Terror mit 59 Prozent. Dahinter rangieren: körperliche Gewalt auf der Straße und an öffentlichen Plätzen mit 55 Prozent, Taschendiebstahl und Trickbetrug mit 54 Prozent sowie Haus- oder Wohnungseinbruch mit 53 Prozent. Zum Vergleich: Von Krieg fühlen sich YouGov zufolge lediglich 31 Prozent der Befragten bedroht.

