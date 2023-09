Hamburg -Mehr als die Hälfte der Frauen und Männer in Deutschland befürworten kleinere Schönheitsoperationen am eigenen Körper. Unters Messer legten sich bislang aber erst fünf Prozent der Bürger, wie eine am Donnerstag in Hamburg veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins „Gala“ ergab.

Demnach sind vor allem Frauen offen für Schönheitsoperationen. Zu den Favoriten möglicher Eingriffe unter Frauen zählen die Straffung der Augenlids (21 Prozent) sowie Fettabsaugung und Brustoperation mit jeweils 19 Prozent.

Männer sind eher abgeneigt

Die deutliche Mehrheit der Männer (70 Prozent) kann sich keinen Eingriff am eigenen Körper vorstellen. Am ehesten kommen für sie Fettabsaugung (13 Prozent), eine Straffung der Augenlider und eine Haartransplantation (jeweils acht Prozent) in Frage.

Unabhängig vom Geschlecht zeigte die repräsentative Umfrage, dass sich vor allem eher jüngere Befragte eine Schönheitsoperation vorstellen können. Mit steigendem Alter scheint die Akzeptanz des eigenen Körpers zu steigen. (afp)