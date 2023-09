Berlin -Kindersärge und abgefaulte Zehen - seit Mai warnen Schockbilder auf Zigarettenschachteln Raucher vor den Folgen des Qualmens. Die Tabakindustrie lässt das aber kalt. „Das hat sich bei uns schlichtweg nicht ausgewirkt“, sagt Rainer von Bötticher vom Bundesverband des Tabakwaren-Einzelhandels (BTWE). Es habe keine Protestwelle von Kunden gegeben. Zu den Aufdruck verdeckenden Schachtelschiebern oder Etuis hätte bisher nur ein kleiner Teil der Raucher gegriffen. Ab Freitag trifft sich die Branche auf der weltgrößten Tabakindustrie-Messe „Intertabac“ in Dortmund - und hat neue Strategien, um die Bildchen zumindest im Laden verschwinden zu lassen.

Kein Zusammenhang zwischen Etui-Kauf und Bildern?

Zwar habe es kurzzeitig einen Anstieg beim Verkauf von Zigarettenetuis gegeben, sagt von Bötticher. „Von einem Boom kann man aber nicht sprechen, viele leben auch ohne Etui.“ Beim Online-Kaufhaus Ebay waren Zigarettenetuis nach der Einführung der Schockbilder im Mai kurzzeitig mit unter den Bestsellern. Beim Online-Versandhandel Amazon rangierte am Donnerstag eine Zigarettenschachtel aus Aluminium unter den 100 meisterverkauften Artikeln - allerdings auf Platz 98.

Auch beim Versandhandel Manufactum ist ein Etui im Angebot. „Der Verkauf ist im letzten Quartal tatsächlich um etwa 50 Prozent zum Vorjahr gestiegen“, erklärt Angele Zettner, die den kreativen Einkauf leitet. „Wir haben jedoch keine Hinweise darauf, ob dies mit der Veränderung der Zigarettenpackungen zu tun hat oder andere Gründe hat.“

Umsatz entwickelt sich stabil

Viel Ärger vorab also wegen nichts? Von Bötticher vom BTWE ist sich sicher: „Es gibt keinen Wirkungszusammenhang zu den Gruselbildern.“ Der Absatz und Umsatz des Tabakwaren-Einzelhandels entwickle sich stabil. Im zweiten Quartal 2016 lag der Zigaretten-Umsatz, der über Steuerzeichen errechnet wird, laut dem Statistischen Bundesamt bei 4,8 Milliarden Euro.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das zwar 11,6 Prozent weniger. Die Tabakbranche hatte jedoch in den ersten vier Monaten dieses Jahres die Produktion und damit den Kauf von Steuerzeichen ausgeweitet, um noch möglichst viele Schachteln vor der Umstellung zu produzieren. Nach Mai wurden dann weniger Steuerzeichen bezogen. Der Umsatz von Feinschnitt stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Prozent auf gut eine Milliarde Euro. Gerade beim Feinschnitt, also Tabak der in einer Dose verkauft und dann zur Zigarette gedreht oder gestopft wird, steige der Absatz, erklärt der Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Rauchtabakindustrie, Michael von Foerster. Er zeigt sich wenig beeindruckt von den vorgeschriebenen Aufdrucken.

Gelassenheit ärgert Anti-Rauch-Verbände

Die Gelassenheit der deutschen Tabakbranche ärgert viele Anti-Rauch-Verbände. Es zeige sich sehr wohl in anderen Ländern, dass die Bild-Warnhinweise etwas bewirken, sagt Ute Mons Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. „Die Bilder erregen einfach mehr Aufmerksamkeit“, erklärt die Ärztin. Dass einige Raucher zu Etuis greifen, sei ein Beweis dafür, dass die Warnhinweise die Menschen emotional erreichten. Und das sei der erste Schritt, um mit dem Rauchen aufzuhören.

Auch die bundesweite Organisation „Forum Rauchfrei“ hört die Beschwichtigungen der Tabak-Branche nicht gern. „Gerade bei Kindern und Jugendlichen wirken die Bilder schon sehr abschreckend“, sagt Johannes Spatz, Sprecher der Initiative. Die Organisation wird am zweiten Messetag vor der „Intertabac“ demonstrieren. Verdeck-Aktionen der Tabakbranche zeigen Spatz' Ansicht nach klar, dass der Industrie die Warnhinweise gar nicht schmecken.

Banderolen verdecken Schockbilder

Als neue Taktik versenden die Hersteller nun Blenden und Banderolen, die vor der Glasleiste des Zigarettenregals in Verkaufsstellen angebracht werden können, wie Spatz sagt. „Die Schockbilder sind dann im Regal nicht mehr zu sehen.“ Die Kunden würden sie erst erkennen, wenn die Schachtel schon in der Hand liege. Mit Verdecken habe das nichts zu tun, sagt der Deutsche Zigarettenverband (DZV).

„Die Hersteller geben Orientierungshilfen“, erklärt DZV-Geschäftsführer Jan Mücke. Wegen der großflächigen Warnaufdrucke könnten die Kunden die Marke nicht mehr erkennen und die Produkte nicht mehr so gut unterscheiden. Deshalb gebe es nun die Banderolen. (dpa)