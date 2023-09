Washington -Eigentlich konnte Travis Kalanick wissen, was von ihm erwartet wurde. Anfang Februar geriet der Boss des Fahrdienstleisters Uber mit einem seiner Fahrer aneinander. Ein Video zeigt, wie sich der Chauffeur bei dem Vorstandschef über die immer höheren Anforderungen und den sinkenden Verdienst beschwert. „Ich habe 97.000 Dollar verloren. Ihretwegen bin ich bankrott“, klagt der Mann. Kalanick reagiert aggressiv. „Bullshit“, ruft er: „Einige Menschen übernehmen einfach keine Verantwortung für Ihren eigenen Mist.“



Skandalmeldungen zur Diskriminierung

Verantwortung übernehmen – das hätten viele Mitglieder des Verwaltungsrates auch von dem 40-jährigen Start-up-Unternehmer erwartet, seit täglich neue Skandalmeldungen über Diskriminierungen, Schikanen und Betrügereien das Erfolgsimage von Uber zerstören. Doch der ebenso ehrgeizige wie umstrittene Firmengründer kündigte vor einer Woche nur an, er wolle nach dem Unfalltod seiner Mutter eine Auszeit nehmen. Das reichte den Investoren nicht: Am Mittwoch zogen fünf Geldgeber die Notbremse und verlangten Kalanicks sofortigen Rücktritt.

Mit dem Taxi-Service „Uber“ gelang Kalanick ein milliardenschwerer Coup. AP

„Viel Glück!“, hatte der Uber-Chef seinem verzweifelten Fahrer beim Aussteigen noch eiskalt zugerufen. So ähnlich klingt auch der Brief, den die Wagniskapitalfirmen aufsetzten. „Uber voranbringen“, lautet die Überschrift der Quasi-Kündigung. Das Schreiben hat Gewicht, denn die fünf Investoren verfügen über 40 Prozent der Stimmrechte. Offenbar traf Kalanick, der sich gerade fern des Firmensitzes San Francisco in Chicago aufhielt, die Nachricht unvorbereitet. Nach einem Bericht der New York Times führte er noch längere Diskussionen. Doch dann beugte er sich dem Ultimatum und trat zurück.



Revolution der Taxi-Welt

„Ich liebe Uber mehr als alles andere auf der Welt und in diesem schwierigen Moment in meinem persönlichen Leben habe ich die Forderung der Investoren akzeptiert, beiseite zu treten, damit Uber wieder zum Aufbauen zurückkehren kann, statt durch einen weiteren Kampf abgelenkt zu werden“, erklärte Kalanick, der gemeinsam mit einem Partner 2009 das Unternehmen gegründet und damit die Taxi-Welt revolutioniert hatte. Inzwischen ist Uber mit einem Wert von knapp 70 Milliarden Dollar das teuerste Start-up aller Zeiten.

Tatsächlich ist die Geschäftsidee des Fahrtenvermittlers faszinierend und hat in den USA rasend schnelle Verbreitung gefunden: Statt umständlich ein Taxi zu rufen, öffnen viele Amerikaner einfach die Uber-App auf ihren Smartphone. Per Satellitenortung wird der eigene Standort bestimmt. Nun muss man nur noch die Zieladresse eingeben. Sekundenschnell ermittelt die Software, wo der nächste Fahrer ist und was die Tour kostet. Meist holt einen das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten ab, und man wird ebenso freundlich wie zuverlässig durch die Stadt chauffiert.



Mehr Individualität

Der Clou dabei: Die Fahrer sind selbstständig und sitzen hinter dem Lenkrad ihres privaten Autos. Uber legt die Preise fest und kassiert einen erheblichen Prozentsatz als Gebühr. Im Idealfall profitieren alle davon: Privatleute können – oft in ihrer Freizeit – als Chauffeur etwas dazuverdienen. Und die Kunden zahlen deutlich weniger als für ein Taxi. In der Praxis freilich verschulden sich viele Fahrer, um ein vorzeigbares Auto zu erwerben. Die Gewinnmargen werden immer stärker gekürzt. Gleichzeitig macht sich mit Lyft ein Wettbewerber breit. Während man dort den Fahrern über die App auch ein Trinkgeld geben kann, war das bislang beim Marktführer nicht möglich.

Auch ansonsten ist die Unternehmenskultur bei Uber dringend verbesserungswürdig. Vor vier Monaten veröffentlichte eine Software-Ingenieurin nach ihrer Kündigung einen Essay über die „befremdlichen und gruseligen“ Erlebnisse bei Uber. Ihr Bericht über geduldete sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz löste eine Flut weiterer Beschwerden aus und führte zu einer Untersuchung durch Ex-Justizminister Eric Holder. Nach seinen Erkenntnissen hat das männerdominierte Unternehmen nicht einmal grundlegende Vorschriften zum Schutz seiner Angestellten vor Diskriminierung, Mobbing und Sexismus.



Daraufhin wurden 20 Leute – darunter auch einige Manager – gefeuert und andere in Schulung geschickt. Doch die Probleme für Uber blieben. Eine Reihe ranghoher Mitarbeiter kündigten. Kalanick konnte niemand finden, der als starker zweiter Mann mit ihm zusammenarbeiten wollte, wie es Holder empfohlen hatte. Dann tauchte das eingangs geschilderte Wut-Video auf. Und schließlich laufen Ermittlungen, weil Uber mit einer Software seine Benutzer ausspioniert und so die Kontrollen von Behördenmitarbeitern umging.

So sorgte der einstige Überflieger des Silicon Valley zuletzt fast Täglich für Negativschlagzeilen. Uber wurde zum Synonym für Regelbrüche, Rücksichtslosigkeit und Wachstum um jeden Preis. Für die New York Times ist der Fahrvermittler bereits ein „Paradebeispiel dafür, wie die Start-up-Kultur scheitern kann“. Das wollen die Investoren mit ihrem drastischen Schritt nun vermeiden. Ob sie Erfolg haben, ist ebenso offen wie die künftige Rolle von Kalanick: Der umstrittene Firmengründer hält weiter die Mehrheit der Uber-Aktien und bleibt Mitglied des Verwaltungsrates.