Die Auseinandersetzung über die Zukunft der Klima-Politik nach dem Abkommen von Paris stehen der großen Koalition noch bevor. Bereits jetzt ist aber ein Entwurf des Bundesumweltministeriums für den dafür wichtigen Klimaschutzplan 2050 öffentlich geworden - und gibt einen Vorgeschmack auf die anstehenden Debatten über die konkrete Umsetzung der geplanten Klimawende.

Der Plan aus dem Hause von Umweltministerin Hendricks (SPD) sieht unter anderem vor, dass bereits „deutlich vor 2050“ die Stromerzeugung auf Basis von Kohle beendet sein soll, die Energiewirtschaft ihren CO2-Ausstoss bis 2030 halbieren muss und Kraftstoffe durch zusätzlich Abgaben verteuert werden sollen.

Abgaben im Verkehrsbereich geplant

Der Entwurf, der dieser Zeitung vorliegt, ordnet einzelnen „Handlungsfeldern“ wie Landwirtschaft, Industrie, Gebäuden oder Verkehr jeweils CO2-Mengen zu, die 2030 noch in dem jeweiligen Bereich ausgestoßen werden dürfen. So sollen im Verkehr 40 Prozent weniger Emissionen erreicht werden als heute – zum Beispiel durch Abgaben und Umlagen, um „deutliche finanzielle Anreize für die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel“ zu schaffen. Die Landwirtschaft soll 2030 statt 72 Tonnen nur noch maximal 60 Tonnen CO2 freisetzen. Betroffene Industriebranchen und mit ihnen auch Wirtschaftspolitiker reagierten bereits ablehnend auf die Pläne. Aus der Opposition dagegen gibt es für einige Vorschläge Lob.

„Der Klimaschutzplan 2050 begreift den Klimaschutz endlich als umfangreiche Aufgabe aller Ressorts“, sagte Annalena Baerbock, Sprecherin für Klimapolitik der Grünen, dieser Zeitung. Der Entwurf bleibe aber bei zentralen Themen wie dem sozialverträglichen Kohleausstieg zu unkonkret. „Darüber hinaus gehören die oft richtigen Maßnahmen nicht in ein unverbindliches Papier, sondern müssen durch ein Klimaschutzgesetz verbindlich werden“, forderte Baerbock.

Kohleausstieg deutlich vor 2050

Dass Sprit oder Heizöl mit höheren Abgaben verteuert werden soll, wird beispielsweise von den Linken begrüßt: „Der Klimaschutzplan ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagte Energieexpertin Eva Bulling-Schröter der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei zu hoffen, dass die Pläne nicht beim ersten Widerstand der Wirtschaftslobby zusammenfielen.

Der in dem Plan-Entwurf anvisierte Ausstieg aus der Kohle „deutlich vor 2050“ solle von einer Kommission „Klimaschutz und Vollendung der Energiewende“ begleitet werden, heißt es in dem Dokument: „Dieser Prozess muss sozial- und industriepolitisch sowie regionalwirtschaftlich klug organisiert werden und bedarf einer breiten Verankerung in der Gesellschaft.“ Bereits 2030 müssten die Kraftwerke ihren Kohlenstoffdioxid-Ausstoß aber gegenüber dem Wert von 2014 halbieren.

In Bonn findet die ersten UN-Klimakonferenz seit dem Pariser Klimaabkommen statt. dpa

Entwurf sei veraltet

Das geht Umweltverbänden wie Greenpeace nicht schnell genug. Die fossile Energielobby habe sich durchgesetzt. „Die Umweltverbände sind sich einig, dass ein Kohleausstieg bis 2035 erfolgen muss, will man das Paris-Abkommen ernst nehmen“, sagte Karsten Smid von der Organisation dem Online-Magazin Klimaretter.

Das Umweltministerium relativiert. „Das ist ein veralteter Entwurf“, kommentiert Sprecher Nikolai Fechtner die Datei auf Nachfrage. Das Dokument vom April sei seither mehrfach überarbeitet worden. Erst in den nächsten Wochen solle ein Entwurf fertiggestellt werden, den Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) dann absegne. Danach geht das Papier in die Ressortabstimmung – wo Konflikte zu erwarten sind.

Bei der UN-Klimakonferenz in Paris Ende 2015 war vereinbart worden, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu begrenzen. Angestrebt werden soll ein 1,5-Grad-Ziel. Voraussetzung dafür ist eine weltweite erhebliche Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen.