Susanne Neubert ist seit dem Jahr 2012 Direktorin des Seminars für Ländliche Entwicklung (SLE) am Albrecht-Daniel-Thaer-Institut der Humboldt-Universität in Berlin. Tobias Schwab sprach mit ihr über die Landwirtschaftsförderung und Bekämpfung von Hunger.

Frau Neubert, die UN-Agenda für nachhaltige Entwicklung verfolgt das Ziel „Zero Hunger“ – bis 2030 soll niemand mehr auf der Welt hungern. Zeigt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dabei genug Engagement?

Das Entwicklungsministerium mit Gerd Müller an der Spitze hat jedenfalls die Bedeutung der Landwirtschaft in Entwicklungsländern für die Ernährungssicherung erkannt und dafür erhebliche zusätzliche Mittel locker gemacht.

Ein Feld, das lange vernachlässigt wurde ...

Das stimmt. Jetzt kommt es aber vor allem darauf an, die Richtigen zu erreichen. Landwirtschaftsförderung ist nicht per se Hungerbekämpfung. Wir haben es ja mit dem Paradox zu tun, dass Kleinbauern in Afrika den Hauptteil aller Nahrungsmittel produzieren, aber selbst am meisten unter Hunger und Armut leiden, wenn die Vorräte aufgebraucht sind. So bilden Kleinbauern aufgrund ihrer hohen Zahl den größten Anteil der chronisch Hungernden in Afrika. Um die Agenda 2030 zu erreichen, müssen daher gerade diese ärmsten Bauern Zielgruppe für Entwicklungsinitiativen sein. Die müssen endlich Produktionsanreize kriegen und auch sonstige Unterstützung erhalten.

Das Entwicklungsministerium (BMZ) hat eine Sonderinitiative „Eine Welt ohne Hunger“ gestartet, für die jährlich 1,5 Milliarden Euro bereitstehen. Ziel ist es, Afrika zu helfen, zum Selbstversorger zu werden. Ist das realistisch?

Absolut. Die Produktivität, das heißt die Flächenerträge könnten durch eine Mechanisierung sowie eine Humus- und Kreislaufwirtschaft, durch die Verwendung von mehr Inputs und durch eine Stärkung des Know-hows trotz Klimawandel gewaltig gesteigert werden.

Diesen Ansatz verfolgen auch die „Grünen Innovationszentren“, die das BMZ in den Ländern des globalen Südens aufbaut. Deutsche Landmaschinen und Pflanzenschutzmittel für Afrika – ist das die richtige Strategie?

Wir brauchen zwar eine angepasste Technisierung, aber vor allem auch eine bessere Organisierung der Bauern, damit auch die armen Betriebe Skaleneffekte erreichen können. Ziel ist es, bei annehmbaren Kosten besser zu vermarkten und zu verdienen. Landwirtschaft alleine mit der Handhacke ist bei oft degradierten Böden viel zu arbeitsaufwendig, die Arbeitsproduktivität ist zu gering. Und es sind deshalb schon zu viele Menschen aus den ländlichen Räumen abgewandert.

Soll der Kleinbauer also künftig mit Maschinen „Made in Germany“ ackern?

Es geht um angepasste Technologien. Wir brauchen keine digitalisierten Riesenschlepper, keine Traktoren mit 500 PS für Afrika. Sondern einfach zu bedienende Handgeräte oder Maschinen, wendig auf kleinen Flächen, die leicht zu reparieren und für die Ersatzteile verfügbar sind. Solche Maschinen werden hierzulande gar nicht mehr gebaut, die sind eher in Südasien, etwa in Indien zu finden. Sie sollten daher von dort importiert oder besser in Afrika selbst hergestellt werden.

Also doch kein Geschäft für deutsche Exporteure?

Leider hat die Wirtschaft oft noch nicht verstanden, um was es wirklich geht, die ist meist nur auf neue Absatzmärkte für ihre Produkte scharf und hat oft herzlich wenig entwicklungspolitischen Sachverstand. Dabei muss es um Innovationen gehen, die Kleinbauern wirklich bezahlen und anwenden können und die dann auch den erwarteten Nutzen erbringen. Aber damit ist meist kein Geschäft zu machen.

Welche Art von Innovationen meinen Sie?

Gefragt sind soziale und institutionelle Neuerungen: E-Vouchers beispielsweise, das sind digitale Gutscheine etwa für Saatgut, die aufs Handy gesendet werden. Oder neue Kreditformen, bei denen nicht das Land der Bauern die Sicherheit für den Kreditgeber bildet, sondern Managementpläne verfolgt und engermaschig betreut werden. Gut kommen auch interaktive Trainings und informative Radiosendungen, in die sich die Bauern mit ihren Problemen oder Ideen einklinken können. Kleinbäuerliche Experimentierflächen, die den Bauern Angst vor Risiken nehmen, oder neue Organisationsformen wie Genossenschaften angepassten Zuschnitts und Anbausysteme, die an die lokalen Verhältnisse angepasst und dennoch produktiv sind. Dabei müssen unbedingt die örtlichen Kenntnisse einbezogen und weiterentwickelt werden.

Setzen die „Grünen Innovationszentren“ des BMZ da die richtigen Akzente?

Zum Teil schon, aber da wird leider oft noch zu sehr an die bessergestellten Bauern gedacht. Wenn Arme einbezogen werden sollen, und das ist bei der Agenda ja 2030 der Fall, muss man die Bedarfe und begrenzten Möglichkeiten armer Kleinbauern einbeziehen und die Innovationen an dieser Situation ausrichten. Auch müssten wir die kleinen Produzenten mitentscheiden lassen, damit sie auch wieder ein Selbstbewusstsein entwickeln können. Denn das liegt am Boden. Es sollte dabei vor allem um Innovationen gehen, die wirklich jeder einsetzen kann, sie müssen problemorientiert, kostengünstig, simpel anzuwenden und wirksam sein. Solche Innovationen gibt es zuhauf, die Großindustrie verdient daran aber nicht.

Geben Sie uns ein Beispiel!

Die Reisintensivierung ist so eine Methode, die einfach anzuwenden ist, nichts kostet und von jedem praktiziert werden kann. Dabei werden aufgrund einer speziellen Pflanztechnik höhere Erträge erzielt. Es braucht nur eine sehr kurze Schulung.

Ökologisch bedeutet auch, auf Düngemittel zu verzichten?

Nein. Angesichts degradierter Böden, zumeist ohne jeden Nährstoffersatz, sind Düngemittel nötig. Sie sollten aber mit einer organischen Bodenbewirtschaftung kombiniert werden. Nur ist die Biomasse für Mulch oder Gründüngung in regenarmen Gebieten oft gar nicht in ausreichendem Maß verfügbar. Deshalb ist effizient eingesetzter und an die Bodenverhältnisse angepasster mineralischer Dünger dann durchaus zu befürworten.

Was braucht es noch, um die Nahrungsmittelproduktion in Entwicklungsländern in Gang zu bringen?

Von deutscher Seite vor allem eine kohärente Politik. Es ist zum Verzweifeln, wenn die guten Ansätze des Entwicklungsministeriums durch das Agrarressort konterkariert werden.

Was meinen Sie konkret?

Landwirtschaftsminister Christian Schmidt setzt beispielsweise angesichts der Milchüberschüsse auf Exporte. Ich habe gerade wieder deutsche H-Milch in Mali gefunden. Die wird dort quasi verschenkt. Das ist ein Desaster und zerstört die gerade durch das BMZ unterstützte Milchwirtschaft in Westafrika sofort wieder. Die schnell wachsenden städtischen und lokalen Märkte müssen von kleinen Produzenten aus dem Hinterland versorgt werden und nicht aus Europa. Dieses Wachstum ist eine Super-Chance für die Kleinbauern. Wenn wir Fluchtursachen wirksam bekämpfen wollen, müssen wir das unterstützen und nicht durch unsere eigenen Milchabsatzinteressen wieder kaputt machen. Deshalb sollten sich arme Länder auch durch Importzölle schützen können.

Neubert ist promovierte Agrarökonomin und Ökologin mit dem regionalen Schwerpunkt Afrika.

Als Wissenschaftlerin hat sie unter anderem an der Gesamthochschule Kassel, am Wissenschaftszentrum Berlin und am Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) gearbeitet. Thema ihrer Dissertation an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität war die „ Ökonomik der Armut in der Baumwollregion des Tschad“.

Zum Strukturwandel in Subsahara-Afrika hat Neubert jüngst gemeinsam mit Kollegen des SEL eine Studie vorgelegt. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass die große Mehrheit der ärmeren Kleinbauern in einen Prozess der ökologisch nachhaltigen Intensivierung der Landwirtschaft einbezogen werden muss. tos