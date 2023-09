Noch ist Donald Trump nicht zum Präsidenten gewählt - doch haben Unbekannte dem umstrittenen Republikaner bereits Standbilder in einigen US-Großstädten gewidmet.

Die am Donnerstag aufgetauchten Statuen fielen aber wenig schmeichelhaft aus: Trump wurde nackt gezeigt, mit hervortretendem Bauch und sehr gelben Haaren. Die Parkverwaltung in Trumps Heimatstadt New York ließ das Werk umgehend entfernen.

Die am Donnerstag aufgetauchten Statuen von Donald Trump fielen aber wenig schmeichelhaft aus. AFP

Weitere Statuen wurden aus Los Angeles, San Francisco und Seattle gemeldet. In New York tauchte die Statue über Nacht auf dem belebten Union Square auf, wo sie die Passanten belustigte. Die Behörden hatten weniger Spaß an der Aktion.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Es war lustig“

„Die Parkverwaltung geht gegen alle ungenehmigte Konstruktionen in den städtischen Parks vor, egal wie klein diese sind“, erklärte ein Sprecher. Am Nachmittag rissen Angestellte das Standbild ein. Zuvor hatten Passanten bereits etliche Fotos von dem Trump-Abbild geschossen. „Man konnte sogar seine intimsten Teile sehen“, sagte der 22-jährige Verkäufer Rahshawn Gilmore.

Selfies mit dem nackten Trump. REUTERS

„Es war lustig. Jeder hier hat gelacht und Bilder gemacht.“ Hinter der Aktion steht möglicherweise das kalifornische Kreativunternehmen Indecline. Es veröffentlichte am Donnerstag im Internet ein Video, das die Herstellung der Statuen zeigen soll. (afp)