Berlin -Viele Mieter in Deutschland sind verhinderte Eigentümer. Sie würden nur zu gern eine Wohnung kaufen oder ein Haus, um darin zu leben, um sich auf lange Sicht die Mietausgaben zu sparen und um fürs Alter vorzusorgen. Allerdings bleibt dieser Wunsch oft unerfüllt, weil nicht genügend Eigenkapital vorhanden ist, steuerliche und andere gesetzliche Bestimmungen der Bildung von Wohneigentum im Wege steht und nicht zuletzt die Bundespolitik kaum Anstalten macht, daran etwas zu ändern.

Zu diesem Befund gelangt das Pestel-Institut für Systemforschung in einer Studie, die ein Verbändebündnis aus der Bau-, Immobilien und Architektenbranche in Auftrag gegeben hat. Vollends uneigennützig ist der Forschungsauftrag mithin nicht vergeben worden, bemerkenswerte Ergebnisse enthält die Untersuchung gleichwohl. Das beginnt mit dem Stand der Dinge: In kaum einem anderen Land Europas leben so wenige Menschen in den eigenen vier Wänden wie in Deutschland. Die Wohneigentumsquote beträgt aktuell gut 45 Prozent, nur in Schweden und in der Schweiz liegt sie noch niedriger.

Wenn sich in jüngerer Zeit überhaupt etwas getan hat, dann in unerwünschter Weise: Der Anteil der 25- bis 45-Jährigen, die eine selbstgenutzte Wohnimmobilie ihr Eigen nennen, ist seit 2008 von 37 auf 32 Prozent gesunken. Verantwortlich für diesen Rückgang ist nach Ansicht des Pestel-Institutsleiters Matthias Günther zum einen die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes: In weitaus größerem Umfang als früher werde von Beschäftigten die Bereitschaft zu Ortswechseln erwartet, immer mehr Arbeitsverträge seien befristet, der Niedriglohnsektor habe sich ausgebreitet: Faktoren, die allesamt den Kauf einer Wohnung nicht eben begünstigen.

Immobilienerwerb als Absicherung gegen Altersarmut

Zum anderen aber sei die Grunderwerbssteuer vielerorts derart hoch, dass sie einen Großteil des mühsam angesparten Eigenkapitals verschlinge. Von den einst üppigen Abschreibungsmöglichkeiten sei kaum etwas geblieben. Und die EU-Immobilienkredit-Richtlinie, die dem Entstehen einer Immobilienblase vorbeugen soll, sei von der Bundesregierung übertrieben streng umgesetzt worden und bremse viele kaufwillige Mieter schlicht aus. In den Blick nimmt das Verbändebündnis dabei ausdrücklich nicht vermögende Haushalte, Kapitalanleger oder Wohnungsspekulanten sondern Haushalte mit kleinen und mittleren Nettoeinkommen um die 2000 Euro monatlich. Für diese große Bevölkerungsgruppe wäre der Erwerb eigenen Wohnraums die beste Absicherung gegen Altersarmut.

Um dies zu ermöglichen, schlägt Günther vor, die Grunderwerbsteuer beim Kauf der ersten Immobilie zu streichen, wenn sie danach selbst genutzt wird. Damit würden Normalbürger geschont, während Spekulanten und Immobilienprofis weiter zahlen müssten. Zweitens müsse die Umsetzung der EU-Richtlinie entschärft werden. Ein Beispiel: Dass Banken in Deutschland für die Bonitätsprüfung der Kreditvergabe das Arbeitseinkommen junger Frauen nicht berücksichtigen dürfen, da diese kinderbedingt ausfallen könnten, hält Günther für völlig überzogen. Des Weiteren solle die KfW Geringverdienern mit Zuschüssen bei der Finanzierung unter die Arme greifen. Viertens müssten die Kommunen Baulücken und andere Grundstücksreserven nutzen. Damit, so die Studie, könnten bis 2020 rund 340 00 Mieter zu Eigentümern werden und jährlich 60 000 Wohneinheiten zusätzlich entstehen.