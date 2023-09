Berlin -Der deutsche Sport darf sich über einen unerwarteten Geldsegen freuen. Die Lotterie „Sieger-Chance“ der Glücksspirale hat im ersten Jahr ihres Bestehens ein Plus von 8,5 Millionen Euro gemacht. Das Geld soll dem Spitzensport zugute kommen - und auch der Anti-Doping-Kampf soll berücksichtigt werden.



Sechsstelliger Betrag gegen Doping

„Es ist geplant, die aktuelle Anti-Doping-Arbeit mit einem niedrigen sechsstelligen Betrag zu unterstützen. Auch der Doping-Opfer-Hilfeverein soll profitieren, mit einem kleineren Betrag“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

„8,5 Millionen Euro sind für eine neue junge Lotterie eine exorbitant hohe Summe. Wir unterstützen gerne den Spitzensport“, sagte Friederike Sturm, Präsidentin von Lotto Bayern, die das Projekt federführend leitet.



Die Zusatz-Lotterie, die nur in Verbindung mit der GlücksSpirale zu spielen ist, kostet drei Euro. Zu gewinnen gibt es eine monatliche Extra-Rente von 3000 Euro oder dreimal eine Million Euro auf einen Schlag. Die Gewinnzahlen werden immer samstags nach der Ziehung der Glücksspirale um 19.15 Uhr ermittelt.



12,8 Millionen Euro umgesetzt

Seit ihrer Einführung im Juli 2016 setzte die „Sieger-Chance“ in acht Bundesländern 12,8 Millionen Euro um. Nur die beteiligten Bundesländer wie Bayern, NRW und Berlin sollen vom Geldregen profitieren. „Wir wachsen“, sagte Sturm und kündigte an, dass 2019 Hamburg dazukommen wird.

„Mit Unterstützung der 'Sieger-Chance' können wir Athleten, unsere Trainer und unsere Techniker die Voraussetzungen für Erfolge auf Spitzenniveau um einiges leichter gestalten“, sagte Rodel-Olympiasieger Felix Loch.

„Von den Erträgen der Lotterie profitiert Sportdeutschland in vielfältiger Weise bei Athleten, Trainern, den Leistungssportstrukturen im DOSB und in den Spitzenverbänden sowie im Nachwuchsleistungssport in den Ländern“, sagte Hörmann.

Für den chronisch klammen Sport ist das Geld ein Segen. Derzeit streitet der DOSB mit dem Bundesinnenministerium (BMI) um die Einstellung von 30 Millionen Euro in den Haushalt für 2018, die dringend für die Umsetzung der geplanten Reform der Spitzensportförderung gebraucht werden. (sid)