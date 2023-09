Die Feuerwehr hat 30 Autofahrer angezeigt, die auf der A5 die Rettungsgasse an einem Unfallort zum Überholen genutzt hatten, wie der Spiegel berichtet.

Die Autofahrer sollen die Helfer somit beim Einsatz behindert und sie außerdem verspottet und ausgelacht haben. Dem Spiegel zu Folge teilte die Polizei mit, dass alle Fälle sich noch im Bereich der Ordnungswidrigkeit befänden und keine Straftaten nachgewiesen werden konnten.

Verwarngeld in Höhe von 20 Euro

Die Autofahrer sollen mit einem Verwarngeld in Höhe von 20 Euro bestraft werden. In Einzelfällen soll es auch ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderkartei geben.

Bei Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke der A5 hatte ein Gerüstbauer schwere Verletzungen erlitten, weil er auf einen Autobahnabschnitt gestürzt war. Die Rettungsfahrzeuge blieben wegen der Behinderungen durch die rücksichtlosen Autofahrer in der Rettungsgasse stecken. (red)

