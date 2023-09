Luxemburg -Auf einem Weihnachtsmarkt in Luxemburg ist ein kleines Kind durch ein Unglück ums Leben gekommen. Eine Eisskulptur sei am Sonntagabend eingestürzt, berichtete die Polizei. Ein Eisblock habe das Kind so schwer verletzt, dass es noch im Krankenwagen starb. Aus Rücksichtnahme blieben die Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt des Nachbarlandes am Montag geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Alle damit zusammenhängenden Aktionen seien abgesagt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet. (dpa)

