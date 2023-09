Fürstenberg/Neuruppin -Wegen eines brennenden Beatmungsgerätes ist ein Rollstuhlfahrer in Fürstenberg/Havel (Oberhavel) ums Leben gekommen. Vermutlich sei der 76-Jährige erstickt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe das Opfer am Donnerstagabend einen Ofen angeheizt. Dabei habe das Beatmungsgerät Feuer gefangen, der Mann sei nach vorne gesackt. Ein Nachbar habe den 76-Jährigen gefunden, ihn aber wegen des starken Rauchs nicht retten können. Die Feuerwehr barg den Leichnam. Ein Einwirken Dritter war für die Polizei nicht erkennbar. Der 29-jährige Nachbar erlitt eine Rauchgasvergiftung. Das Haus blieb bewohnbar. (dpa)