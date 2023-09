Altötting -Ein Auto ist nahe Altötting in Bayern in eine Gruppe von Rennradfahrern gerast. Dabei kam ein 61-Jähriger ums Leben. Sechs weitere Männer wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Radfahrer blieb unverletzt. Die achtköpfige Gruppe aus der Region Salzburg war am Mittwochabend zwischen Altötting und Burgkirchen an der Alz unterwegs gewesen.

Kurz vor der Gemeinde Kastl näherte sich von hinten der Wagen des 33 Jahre alten Unfallverursachers. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sein Auto gegen 21.30 Uhr in die Gruppe und erfasste die Radfahrer. Für den 61-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Eines der Opfer wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, die anderen Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Der Autofahrer leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, benötigte dann aber selbst medizinische Hilfe, da er einen Schock erlitten hatte. Eine Blutentnahme bei ihm ergab nach den Polizeiangaben keine Anhaltspunkte für Alkoholeinfluss. Die Rennräder waren in der Dunkelheit beleuchtet, die Fahrer trugen Helme. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde eingeschaltet. (dpa)