Bayreuth -Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Lastwagen sind am Montag im bayerischen Pegnitz im Landkreis Bayreuth 13 Menschen verletzt worden. Der Fahrer des mit zehn Kindern besetzten Schulbusses erlitt schwere Verletzungen und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Die zehn Kinder im Alter von neun bis elf Jahren erlitten demnach leichte Verletzungen, auch im Lkw gab es zwei Leichtverletzte.

Schaden in Höhe von 140.000 Euro

Der 57 Jahre alte Busfahrer war der Polizei zufolge in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache zu weit nach links gekommen und dabei mit dem Bus auf den entgegenkommenden Lastwagen geprallt. Beide Fahrzeuge seien im Straßengraben zum Stehen gekommen. Der Busfahrer musste mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. An den beiden Fahrzeugen sei ein Schaden in Höhe von 140.000 Euro entstanden. (afp)