Montreal -Selbst auf einem Baum ist ein kanadischer Jäger nicht sicher vor einer wütenden Bärin gewesen: das Tier spürte den 39-Jährigen in seinem Versteck in Weirdale in der westlichen Provinz Saskatchewan auf und fügte ihm einige Verletzungen zu, wie die Tageszeitung „Prince Albert Now“ am Donnerstag berichtete.

Jäger nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet

Demnach hockte der Jäger auf dem Baum, von wo er einen Wapiti zu erlegen hoffte, eine dort lebende Hirschart. Eine Schwarzbärin, die sich dem Baum mit ihren drei Jungen näherte, entdeckte den Mann jedoch und kletterte den Baum hinauf, wie die Zeitung „StarPhoenix“ unter Berufung auf das Umweltministerium berichtete. Der mit Pfeil und Bogen bewaffnete Jäger verteidigte sich, so gut es ging, und vertrieb die Angreiferin schließlich. Der Verletzte holte selbst Hilfe und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Bärin konnte zunächst nicht aufgespürt werden, wie das Blatt weiter schrieb. (afp)