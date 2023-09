Klotten/Mayen -In eine Gruppe von Radfahrern ist ein Kleinbus am Montag an der Mosel in Rheinland-Pfalz gerast. Dabei kam eine 68 Jahre alte Radfahrerin ums Leben, drei weitere Radler wurden schwer verletzt. Die 68 bis 72 Jahre alten Ausflügler wurden in ein Krankenhaus geflogen. Auch die 45 Jahre alte Fahrerin des Kleinbusses erlitt Verletzungen, wie die Polizei in Mayen mitteilte. Die Frau war aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Bundesstraße auf den Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite geraten.

Bilder vom Unfallort zeigten einen stark verbeulten roten Kleinbus. Auf der Straße lagen Fahrräder, die nur noch Schrottwert hatten. Weil insgesamt zwei Rettungshubschrauber landen mussten, wurde die beliebte Strecke entlang der Mosel über Stunden gesperrt. (dpa)