Iserlohn -Tierischer Einbrecher in der Kita: Höchstwahrscheinlich auf das Konto eines unbekannten Wildschweins geht ein „Einbruch“ in eine Kindertagesstätte im nordrhein-westfälischen Iserlohn. Dies ergab die Analyse kleiner Blutspuren an einer Tür in dem Gebäude, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der schwergewichtige Eindringling war demnach zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in die Kita gestürmt.

Schaden von mehreren hundert Euro

Das Wildschwein drückte eine Terrassentür im Waschraum aus dem Rahmen und schob ein dahinterliegendes Waschbecken aus seiner Halterung. Den Schaden bezifferten die Ermittler auf mehrere hundert Euro. „Sollte das Schwein ermittelt werden, muss es mit einer Freiheitsstrafe wegen versuchten Einbruchs von bis zu zehn Jahren rechnen“, heißt es augenzwinkernd im Polizeibericht. (afp)

