Palma -Die Sommerferien sin in manchen Bundesländern bereits in vollem Gange, in anderen stehen sie vor der Tür. Wir freuen uns auf den Urlaub, haben Sonne gebucht...

Und die strahlt vom blitzblauen Himmel auf Malle. Bei 34 Grad lockt das Meer - alles scheint urlaubs-perfekt auf unserer Lieblingsinsel.

Doch was sollen die vielen schwarze Fahnen, die von den Balkons in El Arenal wehen?

Facebook-Aufruf

Es wirkt irritierend: Trauerbeflaggung mitten im Urlauberparadies, über den lachenden Touristen in den Promenaden-Cafés hängen schwarze Tücher.

Die Erklärung für die Aktion...

Dahinter steckt eine Aktion, die von besorgten Bürgern der Urlauberhochburg gestartet wurde. Über Facebook verbreitet sich der Aufruf: Hängt schwarze Fahnen raus!

Kein besinnungsloses Weglitern

Mit der Aktion wollen die Anwohner vor Sauf-Tourismus warnen. Nicht nur die Touristen trinken sich hier in taumelnde Ohnmacht. Auch bei spanischen Jugendlichen ist es Tradition, den Ferienbeginn mit einem mehrtägigen Gelage zu feiern.

Der Anwohnerverein „Asociación de Vecinos Amics de S’Arenal” will jetzt gegen die unkontrollierten Gruppen-Besäufnisse und damit einhergehende Exzesse vorgehen. Mit schwarzen Fahnen protestieren sie gegen den Tod des unbeschwerten Ferien-Spaßes durch besinnungsloses Weglitern.

Enthemmte Koma-Säufer

Auf der Facebook-Seite der Vereinigung wird immer wieder zu Aktionen aufgerufen. Zahlreiche Anwohner haben sich dem Verein schon angeschlossen und wollen die Trauerbeflaggung erst wieder einholen, wenn die sehr willkommenen normalen Strandgäste unbelästigt von enthemmten Koma-Säufern nachts durch den Ort schlendern können.

