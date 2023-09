Berlin -Zeit für mehr Gerechtigkeit – mit diesem Slogan tritt nicht nur der neue SPD-Kanzlerkandidat an, auch Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die OECD können sich mit ihm anfreunden. Sie kritisieren an der hohen und wachsenden Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen jedoch weniger die Ungerechtigkeit, sondern ihre Folgen für die Ökonomie: Ungleichheit schadet dem Wirtschaftswachstum, heißt es. Ob dies zutrifft, ist unter Experten umstritten. Klar scheint derzeit nur zu sein: Unter Ungleichheit leiden vor allem die Armen.

Nutzen oder Schaden der ungleichen Verteilung von Reichtum

Ob ungleiche Verteilung von Reichtum dem Wachstum eher nützt oder schadet, ist politisch von großer Bedeutung. Denn sollte der Schaden überwiegen, so müsste Umverteilung von oben nach unten nicht länger mit dem unscharfen Begriff der Gerechtigkeit begründet werden, sondern hätte einen messbaren, quasi objektiven Nutzen für alle: mehr Wachstum.

Vor- und Nachteile der Ungleichheit

Lange hieß es unter Ökonomen, Ungleichheit wäre hilfreich für das Wirtschaftswachstum, nivellierende Umverteilung schade nur. Denn Unterschiede im Einkommen stärkten die Motivation der Wirtschaftssubjekte und sporne sie zu größerer Leistung an. Umgekehrt drückten Umverteilung und hohe Steuern die Leistungsbereitschaft: bei den Gutverdienern, weil ihnen relativ viel weggenommen werde; bei den Geringverdienern, weil sie ohne eigene Leistung Geld erhielten. Gemäß dieser psycho-ökonomischen Anreizlogik wurden ab den achtziger Jahren in vielen Industrieländern die Spitzen- und Unternehmensteuersätze gesenkt, um die „Leistungsträger“ zu entlasten. Gleichzeitig erhöhte die Politik den Druck auf Arbeitslose und reduzierte Sozialleistungen. Das Ergebnis: die Schere zwischen arm und reich öffnete sich.

Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 kam dieses Konzept in Verruf. Die Ungleichheit, heißt es seit ein paar Jahren, ist dysfunktional geworden. Die Begründung: Auf der einen Seite führt die Armut zu Unzufriedenheit, Arbeitslosigkeit und latenter Verwahrlosung, was für Ökonomen einem Verlust von Humankapital gleichkommt. Auf der anderen Seite der Verteilung sammeln die Vermögenden immer mehr Geld an, was sie nur zum Teil ausgeben und in den Wirtschaftskreislauf einspeisen. Dies belastet die Konjunktur. Das gesparte Geld wiederum wird an den Finanzmärkten angelegt, was Spekulationsblasen befördert.

Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und Ungleichheit

Wer hat recht? In den letzten Jahren wurden einige Studien zum Zusammenhang von Ungleichheit und Wirtschaftswachstum durchgeführt. Die Ergebnisse sind uneindeutig. Denn unter den Ländern mit hoher oder wachsender Ungleichheit gibt es sowohl welche, die stark wachsen wie auch andere, wo das Wachstum nachlässt. Auch findet man relativ gleiche Länder mit gutem wie mit schwächerem Wachstum. Und schließlich bleibt offen, ob sich diese Wachstumsstärke oder -schwäche überhaupt aus dem Stand der Ungleichheit erklärt oder aus anderen Gründen.

Klarheit scheint es derzeit nur in zwei Punkten zu geben. Erstens: Die alte Theorie, nach der die Ungleichheit abnimmt je reicher eine Gesellschaft wird, gilt nicht. Sie kann weg. Zweitens: Wie auch immer Ungleichheit den Einkommenszuwachs der gesamten Gesellschaft beeinflusst – für die Armen verschlechtern sich die Einkommensaussichten, je ungleicher eine Gesellschaft ist. Und für die Reichen werden sie besser.

